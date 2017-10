David Unsworth: "En la segunda parte fuimos mucho, mucho mejores"

Google Plus

David Unsworth tras la derrota (premierleague.com)

El Everton se hunde, es una realidad, y es que los toffies se hayan en posiciones de descenso, en el puesto 18º. Tras una nueva derrota, esta vez ante el Leicester por 2-0, las previsiones son cada vez más pesimistas en el club de Merseyside.

El cambio de técnico no ha mejorado la situación, ya que David Unsworth no ha conseguido sacar nada positivo de este partido. Los goles locales fueron marcados por Jamie Vardy y Christian Fuchs. El austríaco derribó en su área a Aaron Lennon, un derribo que a ojos de André Marriner, árbitro del encuentro, no fue suficiente para decretar penalti.

Tras encajar en el minuto 18 y 29, los hombres de Unsworth no pudieron revertir la ardua situación. "Estoy muy decepcionado con esta derrota" afirmó reportero de Everton TV el técnico inglés nada más comenzar la entrevista.

Según el entrenador, el equipo cambió su actitud en la segunda parte: "En la segunda mitad fuimos mucho, mucho mejores". Los dos goles fueron una losa insuperable para él: "Les dimos dos goles al comienzo y en la primera mitad apenas jugamos. Las formaciones tácticas se van por la ventana si tus jugadores no juegan de forma correcta".

Jamie Vardy en el primer gol (premierleague.com)

Los fans del Everton se sienten frustrados ya que el árbitro no pitó penalti por el derribo de Fuchs a Lennon. Pese a ello, el técnico tampoco se mojó en rueda de prensa: "Está muy lejos de mí (el derribo). Es uno de esos en los que todo el mundo dice que parece penalti. Ciertamente pensé que era penalti, pero estaba demasiado lejos para ver si era tan claro". La polémica acción se cometió con ya 2-0 en el marcador.

Sobre el futuro del equipo y su cargo, el técnico piensa que necesitarán tiempo para mejorar. "Todos los entrenadores y mánagers tienen su idea de cómo quieren jugar, desde luego, y necesitan tiempo en los entrenamientos para implementar esas ideas" declaró.