Previa Manchester United - Benfica: clasificación contra última esperanza

José Mourinho en el último partido del Manchester United Foto: Web oficial del Manchester United..

El Manchester United recibe la visita de un Benfica que tiene la necesidad de sumar tres puntos, tras una Champions hasta ahora desastrosa el conjunto portugués debe sumar algún punto para tener opciones de, como mínimo, clasificarse para jugar la Europa League. El caso de los locales es muy diferente, con pleno de victorias en esta Champions League, el equipo de José Mourinho podría clasificarse matemáticamente para la siguiente ronda si consigue que los tres puntos se queden en Old Trafford.

Ambos equipos tendrán un ojo puesto en el partido que juegan Basilea y CSKA de Moscú ya que puede tener influencia directa en relación con los objetivos de ambos equipos. El Basilea llega tras encadenar ocho partidos sin conocer la derrota y el CSKA de Moscú tras empatar en casa ante el Zenit y perder lejos de su feudo ante el Arsenal Tula en la Premier League rusa.

El resurgir de Anthony Martial

La figura del delantero revulsivo siempre ha sido muy bien valorada en Old Trafford. A finales de los años noventa ese rol lo tenía el noruego Ole Gunnar Solskjær, famoso por agitar los partidos en los momentos finales con buenas jugadas y sobre todo con goles sobre la bocina. Su tanto en el minuto 93 para poner el 2-1 final en una de las remontadas más épicas de la historia de las finales de Champions ante el Bayern de Múnich aún es recordado. Ese gol en la noche barcelonesa en 1999 supuso el regreso de la Copa de Europa a las vitrinas del Manchester United después de 31 años. Otro jugador que tuvo este rol fue el mexicano Javier “Chicharito” Hernández, que cuajó unas primera temporada muy buena bajo las órdenes de Alex Ferguson aportando muchos goles, muchos en minutos finales. Con esa entrega el delantero se ganó el amor de la afición de los Red devils.

Martial celebra su gol ante el Tottenham. Foto: Web Manchester United

Tras una mala temporada 2016/2017 el delantero francés ha dado un paso adelante como revulsivo en este Manchester United. Ya suma cuatro goles en Premier League (los mismos que la pasada campaña) y su juego ha mejorado notablemente. Parece que está cogiendo el rol que tuvieron en su día Solskjær o Hernández pero parece que Martial no se contenta con esto, aunque pelear un puesto en el once de Mourinho parezca complicado, el ex del Mónaco no se va a rendir. La competencia en la zona de ataque del equipo es feroz, Lukaku es intocable y en la segunda línea hay jugadores de talla mundial -Mata, Rashford, Mkhitaryan, Lingard-, además de una de las estrellas del equipo, el lesionado Zlatan Ibrahimovic.

Martial es un jugador diferente, puede actuar de extremo, de segundo punta o incluso se le ha visto de delantero referencial. Es versátil, muy rápido y habilidoso, además su capacidad goleadora le hace ser un jugador determinante. En su último partido aprovechó un balón peinado por Lukaku para atacar el espacio y perforar la portería de Lloris y dar el triunfo a su equipo con un gol a diez minutos del final.

Problemas defensivos

El equipo entrenado por Rui Vitória marcha a cinco puntos del Porto, líder de la Primeira Liga que únicamente ha cedido un empate. En cambio, el Benfica ya ha perdido un encuentro y empatado otros dos. El equipo lisboeta es el que menos goles marca de los tres grandes del país. Sus 20 dianas quedan lejos de las 28 conseguidas por el líder del campeonato, además también encaja más que Sporting y Porto.

Douglas controla ante Blind. Foto: Web del Benfica

El equipo está siendo muy criticado por su juego, muy pobre en ocasiones, además le cuesta ganar a equipos que son, teóricamente, muy inferiores a él, los fallos defensivos en salida de balón y marcaje unidos la poca puntería de cara a gol les están lastrando mucho.

Posibles alineaciones

Parece ser que el Manchester United continuará con su esquema con tres centrales. El equipo de Mourinho es muy sólido con él y los carrileros aportan desequilibrio en sus arrancadas por banda y el equilibrio necesario cuando el equipo repliega. La entrada de Blind es posible ya que descansó en el último encuentro ante el Tottenham. No obstante, es posible ver alguna variación. En lugar de jugar con dos enganches quizá entre Martial para acompañar a Lukaku en la delantera. El delantero francés pasa por un buen momento y Mourinho suele premiar los buenos minutos con más tiempo de juego. Parece que será un esquema 3-4-1-2 o un 3-4-2-1.

El Benfica, en cambio, viene usando algo más el 4-4-2 en la competición doméstica, aunque en su último encuentro ante el Manchester United formó con un 4-3-3. En ese partido apenas generaron peligro claro en la portería de De Gea así que parece que formarán con dos delanteros que podrían ser Jonas y Seferovic. El central Luisao no podrá estar en el eje de la zaga por sanción.