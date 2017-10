Previa Roma - Chelsea: ganar para tener un pie y medio en octavos

Google Plus

Roma y Chelsea quieren ganar para seguir su andadura en Champions League. Foto: UEFA.

Comienza una nueva jornada de Champions League tras dos semanas de parón, se avecina un gran partido de fútbol en una ciudad tan bella como Roma. Italianos e ingleses se enfrentan con el fin de conseguir el liderato del grupo C y firmar prácticamente el pase a octavos de final en un grupo tan complicado dónde el Atlético de Madrid mirará de reojo este partido mientras juega ante el Qarabag.

El Chelsea nunca ha ganado en el Estadio Olímpico de Roma El partido de la jornada anterior entre estos equipos jugado en Stamford Bridge fue un espectáculo, tanto en goles como en el juego. Y ésto es lo que promete este partido. Será intenso por lo que significa, pero atractivo por el nivel que tienen ambos clubes en la plantilla. Sin duda, es uno de los duelos más atractivos de esta jornada de Champions League, y tanto Antonio Conte, que vuelve a su tierra, como Eusebio Di Francesco, motivarán a sus jugadores para dar lo mejor de sí mismos.

Un Chelsea con garantías

El equipo de Antonio Conte viaja a Roma con el fin de seguir liderando la clasificación, dejar atrás al Roma y al Atlético de Madrid, y estar virtualmente clasificado. Con siete puntos, y con el logro de haber ganado en el Metropolitano, el Chelsea tiene todo de cara para seguir participando en esta competición; y una victoria en el Olímpico sería respirar tranquilos y ver cómo sus contrincantes se pelearían sólo con una plaza. Esa es la intención del conjunto inglés, que prevé un partido marcado sólo por el nivel individual de cada equipo. Un Chelsea ya recuperado cosechando victorias y creyendo en sí mismo.

Pero no será un viaje fácil, ya que en el partido de ida, el equipo romano no le puso las cosas fáciles a los de Conte, que se dejaron remontar cunado iban 2-0 ganando, aunque al final rescataron un punto. Por eso, los ingleses han de poner los cinco sentidos en un estadio dónde es muy complicado ganar, pero este Chelsea siempre se pone retos y casi siempre los logra. Vencer en el Olímpico no es una utopía, y conseguir la cuarta victoria consecutiva es el desafío que ellos se proponen.

En el Chelsea son optimistas para este partido. Foto: Getty Images.

Antonio Conte vuelve a Italia, quizás con nostalgia, pero con ganas de salir con un triunfo para su equipo. El entrenador nacido en Lecce conquistó muchos títulos cuando fue míster de la Juventus, y él ya sabe lo que es ganarle al Roma en el Olímpico. Este equipo, que este año aprovecha bien los goles marcados, tiene en sus filas a uno de los mejores jugadores que, además está en racha de cara al gol. Eden Hazard está como nunca y como siempre, lleva el equipo a sus espaldas cuando ve que el partido se está complicando. La Roma ya lo sufrió en Stamford Brigde con dos goles suyos que evitó su victoria en Londres. El belga, que no para de crecer, se crece más en Champions League y en lugares tan importantes como éste. Él es la principal amenaza de un equipo formado por un Morata cada vez más asentado al equipo, un Fábregas que no pone fin a su magia y un Courtois como uno de los mejores porteros del mundo.

La muralla romana se pone a prueba

En este partido se enfrenta una de las mejores defensas del mundo contra un ataque espectacular. La Roma pretende que su plan siga en su cauce, seguir invictos en esta Champions después de jugar ante el Atleti y el Chelsea en Stamford Brigde es algo que ni los más optimistas romanos soñaron. Y es que, a estar alturas del campeonato, el equipo de Di Francesco tienen serias opciones de pasar a octavos de final si vencen ante su afición al Chelsea.

El partido de ida acabó 3-3. Foto: Getty Images.

Y la clave en este partido es la línea defensiva, parte sustancial de este equipo dónde le está llevando a los puestos altos en la Serie A y en Champions. Y es que, el equipo romano lleva tres victorias consecutivas en liga ganando por 1-0 siendo el equipo menos goleador con cinco goles en el torneo doméstico. Pero no por ser un equipo difícil de marcar tenga carencias en el apartado ofensivo. En Londres ya lo demostró, marcar tres goles al Chelsea en su propio terreno sólo lo hacen los equipos con una plantilla llena de calidad en sus atacantes.

Edin Dzeko es el máximo goleador de los italianos. Con siete goles en liga y tres en Champions, el gigante bosnio no para de marcar siendo ya casi un veterano. Al Chelsea ya le hizo dos goles, y es la principal amenaza. Conoce perfectamente al equipo inglés por su etapa en el Manchester City y sabe bien que es la principal amenaza y el gran baluarte para hacer de esta Roma, líder de un grupo que están el Atleti y el Chelsea.

Datos y estadísticas

El partido será arbitrado por Jonas Eriksson, colegiado sueco. Será ayudado por Mathias Klasenius y Daniel Warnmark. Stefan Johannesson y Andreas Ekberg son los asistentes. Dirigió a los romanos en dos ocasiones con una victoria y una derrota. Es el árbitro de la aplastante derrota del equipo romano ante el Bayern Múnich por 1-7 en 2014. En cuanto al Chelsea, le ha dirigido en cinco ocasiones con un balance de tres victorias, un empate y una derrota.

Este partido será el número 347 que la Roma juega en una competición europea. El Chelsea cumplirá su partido número 342. La única visita del Chelsea en el Olímpico de Roma acabó con derrota inglesa por 3-1 en la fase de grupos en 2008. Otro dato es que Antonio Conte no conoce la derrota ante Eusebio Di Francisco con cinco partidos siendo tres victorias y dos empates en esos encuentros.

En cuanto a jugadores, cabe destacar que los jugadores más valiosos de cada club son belgas. Eden Hazard y Radja Nainggolan son los jugadores que atesoran más calidad en sus plantillas. Rüdiger volverá al Olímpico de Roma con la camiseta blue.

Posibles alineaciones