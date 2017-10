Rafael Benítez:"Hemos perdido por un error nuestro"

Google Plus

Rafael Benítez. Foto: premierleague

Rafael Benítez explicaba la derrota ante los medios, en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Burnley. El técnico del Newcastle no pretendía culpar a ninguno de sus jugadores de su derrota, sin embargo, destacaba que un simple error hacía que salieran derrotados del Turf Moor.

"No me gusta nombrar a nadie, todos ellos saben si podían haber dado algo más. Estuvimos muy imprecisos con el balón, perdiendo constantemente la posesión en zonas peligrosas. Tuvimos varias oportunidades para puntuar, pero no logramos finalizarlas" declaró Rafael Benítez.

Rafael Benítez dando instrucciones en el entrenamiento. Foto: premierleague

"En este tipo de partidos, debemos estar concentrados en defensa durante los noventa minutos de juego. En mi opinión hemos sido más ofensivos que nuestros rivales, sin embargo, el error en el minuto setenta y cinco nos ha condenado" dijo el entrenador del Newcastle.

"Estuvimos muy imprecisos con el balón" El técnico español aseguraba que no estaba contento con el juego del equipo, pues en ningún momento han llegado a controlar el encuentro. Rafael Benítez sabía que este campo era complicado y que en ocasiones estos partidos se ganan mediante fallos del rival y el Burnley se aprovechó del error del Newcastle.

"El partido estuvo muy equilibrado, ninguno de los dos conjuntos ha sido muy superior al otro. Podíamos haber salido vencedores, sin embargo no aprovechamos nuestras llegadas al área rival" afirmó el entrenador del Newcastle.

"El Burnley nos presionó muy bien durante varias fases del encuentro, que les permitió tener alguna que otra ocasión. Quisimos tener el control, dominar el esférico, no obstante en los momentos en los que creábamos más peligro, entregábamos el esférico a los contrarios" destacó Rafael Benítez.

Rafael Benítez al entrar en el césped del Turf Moor. Foto: premierleague