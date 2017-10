Milner: ''No hay muchos lugares en el mundo como Anfield''

Google Plus

Milner se vuelve sentir importante en el fútbol. Foto: Liverpool FC.

El ex internacional inglés James Milner habló ante los medios antes del partido de Champions League que su equipo jugará contra el Maribor en Anfield. Seguir liderando el grupo es el objetivo del conjunto dirigido por Klopp. Y una de las figuras de este equipo es Milner, que va contando cada vez más con el entrenador después de una etapa en el dique seco dónde su sitio habitual fue el banquillo.

''Atrasaron mi posición habitual y no estuve muy cómodo'' El jugador de 31 años reveló una conversación con el míster de a principios de temporada: ''Al comienzo de este curso, el entrenador me dijo que estaba pensando en pasarme más al medio del campo, en el que obviamente yo estaba encantado. Por entonces no jugué demasiado, pero después de eso dependía de mí ingresar por la fuerza en el equipo, si quería. Cada vez que nuestro míster tenía que elegir el equipo titular, lo tenía muy difícil porque somos un grupo bastante talentoso y hay mucha competencia en todos los puestos''.

''Pero yo, como jugador, sólo quiero tener esa oportunidad de demostrarle al míster que soy capaz de ser titular en este equipo. A lo largo de los años en mi carrera, creo que he demostrado interés y sacrificio para poder tener esta oportunidad de seguir jugando en un equipo tan grande como el Liverpool. Quiero seguir mejorando y seguir contribuyendo al equipo'', Milner muestra total interés en seguir siendo importante en el esquema de Jürgen Klopp.

Sobre la vuelta del equipo en Anfield, el jugador mostró mucha ansia en volver a jugar: ''Tengo ganas de jugar mucho tiempo en este campo. No hay muchos lugares en el mundo para jugar como Anfield, siempre es especial''.

Sobre su regreso al centro del campo, Milner declaró que estaba completamente a gusto en su posición natural: ''La temporada pasada me pidieron que hiciera un trabajo y lo hice lo mejor que pude. Dije en ese momento que no me gustaba jugar en ese puesto, pero el equipo siempre es lo primero y tú haces lo que te piden y hay que hacerle caso al entrenador, que es el que sabe. Pero ahora estoy contento porque vuelvo a mi posición habitual''.

''En este año he sentido definitivamente que estoy volviendo a disfrutar del fútbol de nuevo en el mediocampo este año y sólo quiero salir y aportar todo lo que pueda a mi lado'', el inglés es optimista y siente que el equipo le necesita.

Sin embargo, admitió que puede llevarse un tiempo para reajustarse después de una temporada jugando como defensa: ''Después de jugar en los entrenamientos en una línea más atrás, ahora me siento raro y he de estar al 100% cómodo en el mediocentro para jugar lo más normal posible. Pero como dije antes, simplemente disfruto de estar aquí y sólo quiero aportar. Espero moverme por el campo y contribuir en ambos extremos''.

Con sus actuaciones recientes sumando minutos, espera que el míster lo tenga en cuenta para poder seguir jugando: ''Todos los jugadores quieren jugar al fútbol. El entrenador elige al equipo, y si no tienes muchas oportunidades, tienes que luchar para conseguir abrirte hueco, y cuando a uno le llega la oportunidad, tiene que aprovecharla al máximo'', mensaje de carácter optimista que hace Milner aplicándolo a sí mismo.

''He jugado los tres últimos partidos y espero haber hecho lo suficientemente bien para seguir luchando con esta camiseta. Tenemos tantos partidos y una plantilla de jugadores de gran nivel, habrá rotaciones, habrá cambios, habrá lesiones, suspensiones, cosas así, pero como jugador sólo quieres rendir tan bien como puedas, tener la oportunidad de actuar y luego que el entrenador le toque elegir al equipo que crea conveniente'', como va sucediendo en los últimos encuentros, James Milner tiene muchas posibilidades de poner jugar como titular en Champions League ante el Maribor.