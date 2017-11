En Wembley, el 'Merengue' se derritió

No fue una semana fácil para ninguno de estos dos equipos, debido a los malos resultados que habían obtenido en sus ligas. Por su parte, el Real Madrid cayó inexplicablemente ante el humilde Girona por 2-1, luego de haber comenzado ganando el partido. Los Merengues han tenido un desastroso comienzo de temporada en La Liga, no sólo por el pobre rendimiento colectivo, sino que sus figuras no aparecen y los jugadores más jóvenes, como Marco Asensio, no son una garantía de regularidad para salvar del incendio a un equipo que no responde.

Del otro lado, el Tottenham venía con un sabor de boca más que dulce, gracias a la gran victoria ante Liverpool y una regularidad que habían conseguido, tanto en Premier League como en la UEFA Champions League. Pero el destino le dio dos golpes seguidos que pueden significar un knock-out para los de Mauricio Pocchettino, ya que el West Ham lo eliminó de la Carabao Cup y el Manchester United lo derrotó en Old Trafford.

Ese conjunto de malos resultados terminó por dejar al borde del abismo emocional a un Tottenham que apuntó sus cañones a este partido en particular, como la posibilidad perfecta de redimirse y volver a levantar cabeza, justamente ante un rival tan poderoso como el Real Madrid, último campeón de la máxima competencia europea.

Durante la semana, el gran interrogante rondó sobre la presencia de Harry Kane, quien había sido guardado por Mauricio Pochettino para este duelo, quedando fuera del gran encuentro ante Manchester United, aprovechando así cada minuto para recuperar lo máximo posible su hombro lesionado. Tottenham sintió la ausencia de su goleador en los dos partidos que se ausentó, curiosamente terminando ambos en derrota.

Harry Kane volvía a ser titular luego de su lesión | Foto: Tottenham

La alineación inicial marcaba que este sería el segundo partido oficial de UEFA Champions League para Achraf Hakimi. Con solo 18 años, el marroquí tuvo que hacerse cargo de la banda derecha del Real Madrid, debido a la ausencia de Dani Carvajal. Este era el sexto partido del juvenil jugando desde el comienzo, teniendo que hacerse cargo de reemplazar a uno de los mejores jugadores que había tenido el equipo de Zinedine Zidane en las últimas temporadas.

Los equipos saltaron al campo de juego y Wembley se elevó en toda su majestuosidad para recibir por primera vez al Real Madrid. La casa del fútbol se vistió de gala para la visita del máximo campeón de esta competencia, que llegaba con la ajetreada tarea de quedarse con la victoria en un territorio siempre tan complicado como lo es Inglaterra.

Wembley recibió por primera vez al Real Madrid | Foto: UEFA

Con un tímido Tottenham que no podía mantener la posesión del balón, la cual controlaba el Real Madrid, los primeros minutos comenzaron a correr. El equipo de Zinedine Zidane armó un bloque en el mediocampo que le permitía controlar esa zona y mantener el balón cercano a los últimos metros del campo de juego rival, para llegar con frecuencia y sorprender con remates lejanos que Hugo Lloris controló sin problemas.

Tottenham respondía con una presión que le permitió tener la primera ocasión clara, en la que Harry Kane se llevó un balón que parecía tener controlado Sergio Ramos, pero su definición no fue precisa y se perdió en las manos de Casilla. Aún así, esta presión dio sus frutos cuando la defensa del Real Madrid comenzó a cometer errores groseros, como uno de Nacho en el que el esférico quedó a disposición de Kane, quien provocó un lateral del que vino el primer gol del partido, con un pase atrás que Delle Alli empujó casi debajo de la portería.

Media hora iba de juego y llegaba esa ventaja que el Tottenham necesitaba, al igual que el partido, porque con ese gol comenzó a verse otro juego, con un equipo local más volcado al contragolpe y un Real Madrid que se colocó el traje de protagonista, animándose a generar todas las situaciones que no había logrado encontrar hasta ese momento.

Comenzó ahí el golpe por golpe, con el Tottenham llegando con más claridad que su rival, pero fallando en los metros decisivos. Los minutos finales de la primera mitad se esfumaron y los Spurs lograban irse al descanso con un 1-0 que servía para quedar como líderes del grupo, pero que no iba a ser definitivo.

Ya en la segunda mitad, con el Real Madrid más adelantado en el campo, otra vez apareció Dele Alli para rematar desde lejos en una jugada que quedaban tres contra tres. Su lanzamiento se desvió en Sergio Ramos y eso terminó descolocando a un Casilla que nada pudo hacer para evitar que el segundo gol del partido subiera al marcador.

Dele Alli marcó dos goles | Foto: Champions League

Tottenham triunfaba por 2-0 y los minutos pasaban. Los visitantes pasaban lo más que podían al ataque y dejaron muy desprotegida una defensa que pasó por una de las peores noches de los últimos años. Así llegó el 3-0, con Eriksen quedando mano a mano con Casilla luego de un pase de Harry Kane, quien no logró anotar pero dio muestras de que es, hoy por hoy, uno de los mejores jugadores ingleses.

Quedó tiempo para el descuento del Madrid, anotado por Cristiano Ronaldo, pero que de poco sirvió. Pese a este resultado, la tabla poco cambió en el grupo H, ya que Tottenham continúa liderando con 10 puntos, Real Madrid se ubica en el segundo lugar con 7 unidades y estarían quedando fuera el Borussia Dortmund y APOEL, ambos con 2 puntos.