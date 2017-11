Arsène Wenger: “Es la primera vez que veo un vestuario tan unido y concentrado”

Wenger y Holding en la rueda de prensa previa | Fotografía: Arsenal

Cita importante la que tiene el Arsenal el próximo jueves en la UEFA Europa League. Los Gunners tienen la opción de sellar matemáticamente su pase a la siguiente ronda de un torneo europeo que visitan por primera vez en prácticamente dos décadas. El hecho de haber quedado fuera de la Champions League sentó como un jarro de agua fría en un Emirates Stadium que, sin embargo, vuelve a vibrar con el buen desempeño de su equipo en este segundo torneo continental. Contando por victorias sus tres partidos hasta el momento en la fase de grupos, el Arsenal ha dejado muy atrás a su principal rival, un Colonia que aún no ha puntuado y que está llevando su mal hacer en la Bundesliga a la competición continental. Por su parte, tanto BATE Borisov como Estrella Roja han resultado ser inferiores a un equipo londinense que, además, buscará seguir dando oportunidades a los menos habituales.

"Hay respeto dentro del equipo y eso es un ingrediente muy importante"

Esta ha sido la forma que ha escogido Arsène Wenger para afrontar la Europa League. El hecho de dar descanso a los fijos en la Premier League está dejando como resultado un vestuario netamente enchufado en el que todos se sienten importantes. Sobre esto habló el técnico francés en la rueda de prensa previa al encuentro. Resulta cuanto menos sorprendente que haya admitido que esta es la plantilla más concentrada que ha visto desde que llegara a Londres: “Personalmente, creo que la mejor experiencia que he tenido es lo centrado que está todo el equipo. Es la primera vez en mi vida que veo esto, lo unido y lo centrado que está toda la plantilla. Soy honesto cuando digo esto. No se puede decir nada de ningún jugador en ninguna competición. El enfoque del equipo ha sido siempre excepcional”. Cree, además, que el hecho que ha provocado esto es que “todos se conocen bien y llevan jugando juntos bastante tiempo”. “Han tenido tanto experiencias positivas como negativas pero siempre han respondido bien. Hay respeto dentro del equipo y eso es un ingrediente muy importante”, finalizó.

Por otro lado, ha repasado el parte de altas y bajas con el que se presenta el cuadro Gunner en este partido ante el conjunto serbio. Por un lado, ha confirmado que Kolasinac “está mucho mejor” tras el golpe en la cadera que recibió en el encuentro ante el Swansea que le impidió terminar. “Tendrá una prueba a final de la semana. No está descartado para el partido del domingo, pero no participará el jueves. No es tan malo como parecía al principio”, añadió un entrenador que sabe de la importancia del bosnio. Por otro lado, ha confirmado las ausencias de Chambers y Ospina. Respecto al primero, ha confirmado que “ya ha vuelto al entrenamiento, pero aún no está listo para jugar”, mientras que el colombiano “estará disponible para el domingo”. Los que también se perderán ese trascendental choque del fin de semana frente al Manchester City serán Danny Welbeck y Shkodran Mustafi, de los que Wenger ha afirmado que estarán de vuelta “después del parón internacional”.