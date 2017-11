Mauricio Pochettino: "Debemos seguir creyendo que podemos hacer cosas grandes"

El argentino dando instrucciones desde la banda de Wembley | Fotografía: Reuters

El Tottenham volvió a dar un tremendo golpe sobre la mesa. Ganar al Real Madrid no es moco de pavo y bien lo sabe Mauricio Pochettino, quien demostró por vez enésima a todo el continente la fantástica estructura táctica que es capaz de ejercer sus pupilos para poder deshacerse de cualquier equipo de primer nivel. Los Spurs están sobresalientes, no cabe duda, y el entrenador argentino lo reconoció ante los micrófonos, aunque tirando siempre de humildad y sosiego.

Primer triunfo de los Lilywhites frente a los españoles

Ante una victoria histórica como ha sido la de la noche del miércoles, el míster comentó: "Siempre que juegas contra un gran equipo como el Real Madrid tienes que rozar la perfección para poder ganar. Hemos hecho un partido en el que el rendimiento ha sido bueno. Me deja satisfecho y contento. La victoria ante un gran rival y la clasificación es algo muy importante para nosotros".

Sin debate alguno, los Spurs estuvieron fabulosos para poder vapulear al cuadro de Zinedine Zidane y adquirir así el honor de liderar el competitivo Grupo H, a lo que el natural de Murphy añadió: "Fue una gran noche para disfrutar del fútbol. La gente que ha estado en Wembley ha disfrutado y nosotros también, que es lo más importante. Nos preparamos para ello y damos las gracias por haber podido disfrutar de esta manera. Ahora el desafío es mantener este nivel de competitividad para llegar lo más alto posible. Sentir que podemos competir. Después depende de muchas circunstancias el ganar o no un trofeo. Nuestro gran desafío mental es ese. Si jugamos como hoy podemos ser competitivos".

En última instancia, Mauricio Pochettino quiso mostrar su opinión sobre el actual estado de forma del conjunto madrileño: "Hay que tener respeto. No debemos entrometernos en el resto de equipos. No me sorprende ni me deja de sorprender el nivel de algunos jugadores del Real Madrid. Nosotros hemos hecho un buen trabajo y hemos cortado las conexiones que tienen con Cristiano, Modric y Benzema. Hemos hecho que salgan del área para contactar con el balón. Ha sido difícil debido al gran nivel que poseen", finalizó.