Pep Guardiola: "Sarri es un grande, la primera media hora nos han masacrado"

Guardiola y Sarri antes del partido en San Paolo. Foto: Web del Manchester City.

Pep Guardiola empezó hablando sobre el buen juego propuesto por el Nápoles. "Me enamora a ver jugar a Nápoles y espero que siga en la competición porque el fútbol necesita equipos como el Nápoles. Sarri es un gran entrenador, en los primeros 30 minutos nos masacraron, pero estoy feliz con la forma en que reaccionaron de mis jugadores. Si dejas al Nápoles jugar, no sales de tu área”. Dijo el exentrenador del Barcelona y Bayern de Múnich que también tuvo buenas palabras para sus pupilos. "Reaccionamos a tiempo, incluso después de 2-2. Hemos conseguido una gran victoria. Ganar contra el Nápoles dos veces en dos semanas es una hazaña increíble: tienen a uno de los mejores entrenadores que he conocido en mi carrera".

Los periodistas preguntaron a Guardiola si cree que sería injusto que el Nápoles quedase eliminado. “No debemos olvidar al Shakhtar, es un equipo extraordinario y en el fútbol funciona así. Aunque me encantaría ver a Nápoles llegar más lejos en esta Champions. Pero el Shakhtar también es un equipo maravilloso".

También habló sobre los dos siguientes choques con el equipo ya clasificado. "Jugaremos para ganar tanto contra el Feyenoord como contra el Shakhtar. Siempre jugué para ganar en mi carrera y esta vez no será diferente".

Guardiola habló sobre la situación actual del conjunto sky blue. "Hasta ahora hemos jugado muchos partidos buenos, pero debemos ser cautos e ir poco a poco. Estoy muy feliz por el acceso a los octavos, ahora tenemos que pensar en la Premier League e ir partido a partido”. También analizó el rendimiento de Sergio Agüero que se ha convertido en el máximo goleador de la historia del Manchester City. "Solo puedo felicitarlo. Es una leyenda y espero que disfrute mucho de este gran momento".

En el próximo encuentro el Manchester City se medirá al Arsenal de Wenger en la Premier League, el equipo de Guardiola querrá prolongar su genial racha de 14 victorias consecutivas en todas las competiciones.