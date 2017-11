Jürgen Klopp: “Estoy satisfecho con nuestra posición”

Google Plus

Klopp tras el encuentro ante el Maribor | Imagen: Liverpool FC

El regreso a la Champions League del Liverpool está siendo, por el momento, un éxito. Gracias a la victoria ante el Maribor por 3-0 en Anfield, los Reds encabezan la clasificación de su grupo con ocho puntos y ninguna derrota en cuatro jornadas.

Tras este importante resultado ante el conjunto esloveno, Klopp compareció aliviado ante los medios de comunicación. “Estoy satisfecho con nuestra posición. Hemos metido tres goles y dejado la portería a cero, y además tenemos ocho puntos”, declaraba el alemán. Ante este buen momento y la más que posible clasificación a la siguiente ronda, el técnico afirmó que el momento del Liverpool en Champions League es “perfecto”.

Dejando de lado la buena situación de los del condado de Merseyside en la clasificación, Klopp se dispuso a dar su punto de vista del partido ante el Maribor, que acabó con un claro 3-0.

En este encuentro, los locales no cuajaron una buena primera parte, pero en la segunda mitad los Reds consiguieron anotar todos los goles del partido. El entrenador alemán era consciente del mal primer tiempo y declaró que era “bastante difícil” generar un buen juego, ya que según Klopp, el área del Maribor estaba “muy poblada”.

En la segunda mitad llegaron los goles, y el técnico Red afirmó que este buen resultado llegó gracias a que sus jugadores fueron “muy pacientes”. Respecto al dominio del juego, el Liverpool fue mejor a ojos de su entrenador, ya que los visitantes no generaban “peligro real”.

El Liverpool lleva esta temporada el negativo dato de haber fallado los últimos cuatro penaltis que le han concedido. El último de esta racha de penas máximas erradas fue en el encuentro ante el Maribor, y pese a ser un problema evidente en el conjunto del norte de Inglaterra, Klopp ha declarado no estar preocupado. “No es algo que me guste, pero si te llevas la victoria no importa. Estoy seguro de que encontraremos un jugador que consiga anotarlos”, declaraba el alemán.

Para finalizar, Klopp halagó la actuación de Oxlade-Chamberlain. El extremo inglés no ha conseguido mostrar su calidad desde su llegada a Anfield, y en el encuentro ante el Maribor se vio su mejor versión desde que llegó este mismo verano. “Su actuación fue muy buena. Se ofreció mucho y me encantó su esfuerzo en la presión”, declaraba el alemán.