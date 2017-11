Horarios y dónde ver por TV la undécima jornada de la Premier League 2017-2018

De Bruyne y Walcott en el último Manchester City-Arsenal, que vuelve este finde. Foto: Zimbio

Seis partidos el sábado y cuatro el domingo. Así llega una jornada intensa de Premier, a lo clásico, sin partidos ni viernes ni lunes. Todo llega tras una buena jornada europea para los ingleses, que querrán seguir en liga.

Sábado 4 de noviembre

El primer día del fin de semana será el día con más partidos, con hasta seis encuentros. La jornada la abrirá un interesante Stoke City vs Leicester City en el Bet365 Stadium a las 13:30 horas. Movistar+ y Sky Sports ofrecerán el encuentro.

Después llegará el fútbol inglés en estado puro. Se jugarán cuatro partidos a las 16:00 horas. Huddersfield vs West Brom, Newcastle vs Bournemouth, Southampton vs Burnley y Swansea vs Brighton serán los cuatro partidos que se jueguen a la vez, partidos importantes por la necesidad de sumar puntos en muchos casos. Movistar+ ofrecerá los partidos.

El día largo de la Premier se cerrará con el partidazo del día. West Ham y Liverpool medirán sus fuerzas a las 18:30 en el London Stadium. Movistar+, BT Sports ofrecerán el encuentro en directo, y VAVEL hará una retransmisión en directo.

Domingo 5 de noviembre

El día fuerte de la jornada será el domingo, sin lugar a duda. Todos los equipos europeos, a excepción del Liverpool, jugarán este día.

El domingo comenzará calentando motores con un Tottenham vs Crystal Palace a las 13:00 horas, que ofrecerán BT Sport, Movistar+ y también VAVEL con una retransmisión en directo. Después vendrá uno de los partidazos de la jornada, que enfrentará a Manchester City y Arsenal en el Etihad Stadium a las 15:15 horas. Lo ofrecerán Movistar+, Sky Sports y VAVEL.

También se ofrecerán directos en VAVEL de los dos últimos partidos de la jornada, ambos a las 17:30. El Chelsea recibirá al Manchester United, mientras que el Watford visitará Goodison Park para medirse al Everton. Movistar+ ofrecerá los dos partidos.