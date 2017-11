Klopp, sobre los penaltis fallados: "Ya he decidido el lanzador"

Klopp en un entrenamiento del Liverpool | Imagen: Liverpool FC

Al fin parece que el Liverpool está alzando el vuelo tras dos meses muy dubitativos. Los últimos encuentros el equipo de Jürgen Klopp parece que se ha reencontrado con su juego ofensivo, ya que ante Huddersfield y Maribor consiguió anotar seis tantos. Aún así, hay un aspecto que preocupa bastante al entrenador alemán. Su equipo ha fallado los últimos cuatro penaltis que ha tirado en Anfield y parece que no hay un lanzador definido. Por ello, Klopp aprovechó la rueda de prensa previa al encuentro ante el West Ham United para arrojar luz sobre este asunto. “Ya he decidido el lanzador”, afirmaba Klopp. Pese a ello, Klopp no reveló quien sería el que cobraría la pena máxima, ya que declaró que aún no había hablado con el elegido.

No toda la comparecencia se centró en los penaltis, ya que Klopp analizó toda la actualidad de su equipo. Y ahora mismo, no hay nada más reciente que las convocatorias de Alberto Moreno y Joe Gómez para sus respectivas selecciones absolutas. A estas llamadas de las selecciones española e inglesa, Klopp las tildó de “merecidas”. Respecto a la de Gómez, el alemán afirmó verle “muy preparado” para ir con los Three Lions pese a ser su primera convocatoria. En cuánto a Alberto Moreno, que regresa a la selección española tras unos años de ausencias debido a su bajo nivel, Klopp afirmó que es “bastante bueno” que llamen al lateral Red.

El entrenador alemán finalizó su comparecencia informando acerca del estado de los jugadores del Liverpool que se encuentran lesionados. La noticia positiva tenía que ver con Sadio Mané, que según Klopp, ya ha empezado a entrenar y está dejando “buenas sensaciones”. Respecto a Lallana, que lleva mucho tiempo lejos del grupo por sus problemas físicos, el técnico del Liverpool afirmó que su vuelta está “muy cerca”. En cuánto a Lovren, Wijnaldum y Coutinho, el alemán informó de la gravedad de sus lesiones, declarando que no eran graves e incluso se planteaba la posibilidad de dar entrada a Lovren ante el West Ham. Respecto a Clyne, Klopp afirmó que el lateral aún no está para jugar ya que sigue en proceso de recuperación.