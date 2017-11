Previa Newcastle - Bournemouth: dos equipos con necesidades distintas

Google Plus

Newcastle y Bournemouth en su último enfrentamiento en Premier | Fotografía: Newcastle United

Newcastle y Bournemuth disputarán en St. Jame`s Park el duelo correspondiente a la undécima jornada de la Premier League. Un partido que se presupone disputado entre dos escuadras que atraviesan un momento de forma un tanto irregular.

Aunque el Newcastle está cómodamente situado en la novena posición, atraviesa un pequeño bache tras solo haber sido capaz de conseguir una victoria en las últimas cinco jornadas. Una victoria de los de Rafa Benítez le podría acercar a las posiciones europeas, que ahora mismo marca el Arsenal.

Por su parte, el Bournemouth es segundo por la cola y solo ha sumado cuatro puntos en los últimos cinco partidos. Los de Eddie Howe tratarán de obtener un resultado positivo que les permita salir de las posiciones de debajo de la clasificación.

Precedentes

El historial total entre estos dos equipos es corto debido a que el Bournemouth siempre ha sido un equipo que se ha movido por categorías bajas en el escalafón inglés. Hasta ocho enfrentamientos registrados en los cuales cuatro se saldaron con victoria cherrie, tres con triunfo del Newcastle y un empate. En lo que respecta a enfrentamientos en liga, solo dos precedentes, los de la temporada 2015/2016, la del debut del Bournemouth en la Premier. En ambos casos, triunfaron los visitantes. En el Vitality Stadium se impuso el Newcastle por 0-1 mientras que en St. Jame’s Park ganó el Bournemouth por 1-3.

Curiosamente, este último encuentro fue dirigido por el mismo árbitro, Paul Tierney, y supuso la destitución de Steve McClaren como entrenador magpie, dando paso a Rafa Benítez.

Situación de los equipos

El Newcastle, a pesar de ser un recién ascendido ha regresado a la Premier con buen pie. Noveno clasificado con 14 puntos, el conjunto de Rafa Benítez se está haciendo fuerte en su feudo, en el que ha sumado 10 puntos y donde solo ha sido capaz de obtener la victoria el Tottenham. Fuera de casa está sufriendo más para sacar adelante sus compromisos. Prueba de ello es su derrota del pasado lunes en Turf Moor frente al Burnley. Además, también claudicó frente a los otros dos ascendidos, Huddersfield y Brighton, por idéntico resultado de 1-0.

El Newcastle cayó contra el Burnley la última jornada | Fotografía: Newcastle United

Aunque el objetivo establecido por el club es el de salvarse cómodamente y cuanto antes, más sabiendo que Mike Ashley quiere vender la entidad antes de navidad si es posible, un entrenador como Rafa Benítez tiene la mira puesta en cotas más altas y querrá ganar el sábado para acercarse a la zona europea y tratar de estar lo más cerca posible del top-6.

El Bournemouth, decimonoveno con ocho puntos, no ha comenzado con buen pie la campaña en la que más ha reforzado su plantilla de cara a mantenerse sin sufrimientos en la Premier. Cierto es que no ha tenido un inicio fácil y sus resultados no se corresponden con el juego mostrado pero el combinado de Eddie Howe quiere empezar a sumar de tres en tres cuanto antes y salir cuanto antes de ahí abajo. Si consigue ganar en Newcastle, presumiblemente terminará la jornada fuera de descenso puesto que tiene la salvación tan solo un punto por encima.

El Bournemouth perdió en casa ante el Chelsea el pasado sábado | Fotografía: AFC Bournemouth

Posibles alineaciones

Rafa Benítez cuenta con todos sus efectivos y podrá alinear un once de gala. Se presume la entrada de Mohamed Diamé, que el otro día disputó 83 minutos contra el Burnley junto a Jonjo Shelvey. El técnico español ha confirmado que Mikel Merino será baja tras un golpe que sufrió hace unas semanas contra el Liverpool.

Eddie Howe no tiene un 11 fijo y es que entre lesiones y el comienzo tan irregular, siempre ha ido cambiando de alineación. El pasado sábado Benik Afobe y Junior Stanislas tuvieron que ser sustituidos por molestias y esto se suma a los problemas de espalda de Joshua King más la lesión de Ryan Fraser. Todo esto merma gran parte del potencial ofensivo de los cherries, que solo tienen a Jermain Defoe al 100%.