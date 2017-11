David Unsworth: "Este domingo el Everton juega una final"

Google Plus

El técnico inglés lamentándose de la derrota frente al Olympique | Getty Images

Cuanto menos desastrosa se podría calificar la campaña que está realizando el Everton. Casi tres meses de competición en los que el cuadro azulón no ha conseguido salir de los puestos de relegación al Championship y tampoco clasificarse para la fase final de la competición continental, en la que no conocen la victoria a falta de dos inservibles partidos. Con el reciente desastre vivido en Lyon, David Unsworth se encuentra con pie y medio fuera del banquillo a no ser que este domingo Goodison Park vuelva a sonreír mediante un triunfo ante el Watford.

Última oportunidad en el banquillo toffee: vencer o morir

De verdadera final ha calificado el encuentro el mencionado entrenador, al que no le queda ni una bala más en la recámara: "Tenemos que empezar a ganar partidos ya, comenzando este domingo, donde creo que es un gran choque para mí y para el club. Les he dejado a los jugadores en términos muy claros que también son noventa minutos fundamentales para ellos. Estoy seguro de que responderán, y los fieles de Goodison nos respaldarán a todos porque los necesitamos. Solo nos valen los tres puntos y somos muy conscientes de ello".

Conocedor de la grandísima importancia del partido, David Unsworth fue preguntado al acabar el duelo en el Stade Des Lumières por su continuidad, la cual es toda una incógnita puesto que ya han comenzado a sonar nombres para sustituirlo: "Lo que tenga que ser, será. No soy yo quien decide el nombre del entrenador. Son otras personas las que tienen el honor de nombrar al míster del Everton. Pero no pienso en ese problema, sino en superar cuanto antes el resultado tan decepcionante que hemos registrado, tomar lo positivo del asunto e intentar elegir el mejor equipo posible para ganar al Watford. Se trata de sacar adelante la situación. A todo un club".