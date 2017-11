Conte: "Después de una derrota tienes que sufrir"

Foto: CFC

El Chelsea encara una nueva jornada de liga tras recibir un importante correctivo en el Olímpico de Roma. Conte, cada vez más en el ojo del huracán, ha querido normalizar la situación.

"No me gusta perder, necesito tiempo para digerir las derrotas"

"Después de una derrota es normal que no estemos felices y debe ser así. De otra manera tendríamos una mala mentalidad. Si estamos felices después de una derrota, no se puede entender. Está bien sufrir", dijo el técnico italiano.

"Después de una derrota tienes que sufrir si tienes una buena mentalidad, un buen corazón. Tienes que sufrir porque una derrota no es algo bueno, pero puede suceder y lo más importante entonces es encontrar rápidamente la solución y la fuerza necesaria para afrontar otro partido. El partido contra el Manchester United es muy importante, un partido grande y difícil", manifestó el italiano.

Dentro de la normalidad

Conte ha confirmado que se reunió con su grupo, pero del mismo modo que lo hace siempre ganen o pierdan: "Los que me conocen bien saben que no me gusta perder y necesito tiempo para digerir las derrotas, pero saben que después de esto vuelvo más fuerte y con más hambre y esperanza, porque no me gusta la derrota", señaló.

"Trato de transmitir a mis jugadores mi sufrimiento y a veces consigo hacerlo o tener una buena respuesta. Siempre nos reunimos, después de una victoria y después de una derrota, para tratar de ver aspectos positivos y negativos y después, juntos tratamos de resolver esa situación. El martes pasó lo mismo cuando nos reunimos, y a veces es importante ver de nuevo el partido y hablar. Este es mi trabajo, tratar de entender porqué hemos perdido y encontrar la solución para mejorar y evitar otras situaciones como esta", aclaró para disolver las sospechas de una reprimenda a su plantilla.

Además, ha aprovechado para lanzar un mensaje: no le gusta esconderse y siempre quiere dar la cara. Utilizando el partido de ida contra la Roma de precedente, donde manifestó haber sido su culpa el empate. "Soy un entrenador al que no le gusta buscar excusas o una coartada", concluyó.