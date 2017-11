Al Burnley le vale un disparo para ganar en el St Mary's Stadium

Duelo de estilos en el St Mary’s Stadium que se ha saldado con una victoria in extremis del Burnley, el equipo local mereció más pero no supo aprovechar sus ocasiones, en cambio el Burnley fue certero y en el único disparo a puerta que hizo en todo el partido fue capaz de marcar y ganar a un Southampton que se mostró poco contundente en ambas áreas.

El St Mary's Stadium antes del encuentro. Foto: Web oficial del Burnley.

La primera mitad empezó con un claro dominio del equipo local, el Southampton controló más el balón y lo utilizó de mejor manera que el Burnley. Los planteamientos de ambos equipos se podían apreciar desde el comienzo del encuentro, el Southampton con un 4-2-3-1 quería que su línea de tres centrocampistas brillara con vertiginosas combinaciones que generarían peligro a la portería de Pope, siempre orquestadas por su motor, Oriol Romeu. En cambio, el Burnley planteó un partido defensivo, con un 4-4-1-1 con dos líneas de cuatro muy juntas y replegadas, de esta manera la figura de Hendrick actuando como segundo punta para poder generar ocasiones al contraataque era vital para las aspiraciones ofensivas del equipo de Sean Dyche.

Dominio local pero poco eficaz

En el primer tiempo el dominio del Southampton fue claro pero no se materializó en ocasiones clarísimas, probaron muchos centros pero con muy poco peligro, la ocasión más clara la tuvo Boufal con la media hora ya cumplida pero no terminó en gol. Durante los primeros 45 minutos destacaron dos figuras de cada equipo: Oriol Romeu y Nathan Redmond. El centrocampista español cuajó una primera mitad espectacular tanto a nivel defensivo como ofensivo, las estadísticas no engañan y los números de la primera parte de Oriol Romeu brillan por sí solos: 47/50 en pases (94%), 2/2 en duelos ganados y 1 pase interceptado. La temporada pasada del ex del Stuttgart fue para enmarcar y parece que esta también lo será. El otro jugador a destacar del conjunto local fue el de Nathan Redmond, hoy jugó acostado a la izquierda, encaró y fue un quebradero de cabeza para Matthew Lowton en la primera mitad, además tuvo una ocasión que desbarató Pope.

Mee despeja un centro. Foto: Web del Burnley.

Pope, el guardameta del Burnley se mostró muy seguro y en el minuto 33 se agigantó para salvar el primer tanto del Southampton, un remate a la escuadra de Boufal que sacó a córner el portero inglés. El capitán del Burnley, Ben Mee fue un muro, ganó 5 duelos aéreos (100%) y cortó un pase de Redmond que dejaba a Gabbiadini ante Pope sin oposición alguna.

Golpe de efecto desde el banquillo

La segunda parte era una continuación de la primera, el Southampton seguía teniendo el balón y poco a poco iba encerrando al Burnley en su campo de manera más notoria, esto se traducía en más ocasiones para los saints que eran desaprovechadas por los atacantes locales. El partido cambiaría en el minuto 65, Dyche cambiaría a sus dos hombres de ataque (Wood y Hendrick) y entrarían Barnes y Sam Vokes, a raíz de estos cambios el Burnley tomó aire y se sacudió el dominio local, no eran dueños del encuentro pero si parecía que las fuerzas se equiparaban. En el minuto 82 llegó el 0-1, obra de Sam Vokes que batía a Forster con un remate de cabeza tras un centro de Gudmundsson desde la banda derecha. El Burnley se adelantaba en el marcador del St Mary’s con su primer disparo a puerta en todo el partido. Después del gol el Southampton volvió a tomar las riendas del partido en busca del empate, consigueron sumar 4 córners tras algunas ocasiones (ninguna demasiado clara) pero el resultado no se movió y el Burnley se llevó los 3 puntos.

Con esta victoria el Burnley se coloca sexto con 19 puntos, empatando con Arsenal y Chelsea (que aún deben jugar sus respectivos partidos). El sueño de pelear por los puestos de Champions sigue vivo para los hombres de Sean Dyche. Por su parte el Southampton se queda con 13 puntos y se mantiene a 5 puntos del descenso que marca el Swansea City.