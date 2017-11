Klopp: "Hace dos semanas, en Londres, me sentía bastante mal y hoy hemos respondido muy bien"

Klopp durante el encuentro en el London Stadium. | Imagen: liverpoolfc.com

Los Reds se hicieron con los tres puntos en Londres y, pese a las bajas, dejaron una actuación bastante convincente. El entrenador del Liverpool supo gestionar los recursos con los que contaba y sus jugadores se dieron un festín a costa del West Ham.

Los hombres de arriba fueron especialmente destacados. Con la vuelta de Sadio Mané, el equipo pudo aprovechar su velocidad junto con el trabajo que siempre realiza Firmino y los goles de Salah: “No olvidéis a Firmino en un día como hoy. No ha marcado y estaba enfadado. Es muy importante tener estos jugadores. Puedes tener el mejor plan de partido en el mundo, pero si los jugadores no son suficientemente buenos, eso no ayuda”. La vuelta de Mané era una decisión que Klopp tomó tras solo dos días de entrenamiento con el grupo: “Cambiamos el sistema y ayer fue la primera vez que lo hicimos, a un 4-4-2 lo que parecía muy ofensivo al principio. Teníamos una idea distinta, queríamos defender más profundo, más juntos y usando los espacios para el contraataque”, analizó el técnico.

“Desafortunadamente para nosotros, los partidos no han sido como hoy lo suficientemente a menudo”, comentó Klopp. El partido se les puso de cara en el minuto 21 y aún más en el 23, con el segundo tanto: “Esta semana ha sido magnífica. Hace dos semanas, no muy lejos de aquí, me sentía bastante distinto, pero hemos respondido muy bien”.

La decisión de que Mané estuviera en el inicio fue, como se ha comentado, tras solo dos entrenamientos. Pero no ha salido mal la idea del entrenador alemán: “Es un jugador que normalmente está en forma, es una pequeña máquina. Cuando entrenamos después del Maribor, vi que empezaba a tener intensidad. Por eso decidí intentarlo. Le pregunté y dije en rueda de prensa que le pondría 25 minutos. Pero estaba listo para más”.

Una de las novedades más llamativas fue la baja de Henderson, que estaba previsto que jugara en Londres pero finalmente fue Wijnaldum el que estuvo en el equipo: “Hicimos las ideas tácticas con Jordan como número 6. Él dijo que podría, pero el equipo médico pensaba distinto. No eran las mejores noticias, pero fue incluso más gracioso porque Gini lo intentó ayer pero no había opción. Esta mañana ha mejorado mucho así que lo podíamos intentar”.

El 1-4 cosechado en el London Stadium ha permitido que los Reds se afiancen en un balance positivo de goles. Esta fue otra buena noticia para el entrenador: “Después de este marcador, ¿podría ir al vestuario y gritarles por conceder un gol? Afortunadamente, no soy así. Tenemos un +4 ahora, si me lo dices antes del partido, lo habría aceptado al 100%”.