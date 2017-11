Bilic, tras la derrota en casa: "Hemos empezado bien, pero no podemos poner excusas"

Google Plus

Slaven Bilic mira al terreno de juego en el partido ante el Liverpool. | Imagen: www.whufc.com

De nuevo un mal resultado para el West Ham deja a la plantilla en una situación muy dura. Su entrenador, Slaven Bilic, intentó arreglar el partido tras el descanso con cambios, pero no logró rascar ningún punto.

El mal resultado en el London Stadium ha sido culpa solamente del equipo, según analizó el técnico: “No podemos poner excusas por conceder algunos goles, como uno desde un córner que sacamos nosotros. Entonces, en el segundo, puedes llamarlo un lapso de concentración o mala suerte pero, a este nivel, no hay excusas”. A pesar de lo que dice el resultado, la actuación de los hombres de Bilic no empezó mal, pero los tantos del Liverpool terminaron de anular el plan inicial del técnico: “Empezamos bien en los primeros 20 minutos y tuvimos ocasiones y tuvimos mucho orden detrás del balón, lo que queríamos”.

El primer gol surgió prácticamente de una carrera de Mané y Salah en un córner a favor de los locales: “Estábamos cubriendo espacio detrás pero ellos son buenos con la velocidad de Mané y Salah y entonces concedimos dos goles que fueron muy baratos, o contraataques del Liverpool”. Con el cambio de Andy Carroll al descanso, los Hammers buscaron un cambio de aires que no dio todo el resultado que se esperaban: “Cambiamos la forma, estuvimos más abiertos y tomamos riesgos. Empezamos con un gol pero marcaron de nuevo al instante. Después de eso, sabíamos que teníamos la velocidad en nuestra contra en los contragolpes pero fue una gran derrota para nosotros”.

Tras perder ante el Liverpool, el momento que atraviesa el conjunto londinense es tenso: “Es una situación difícil. No es el esfuerzo, no podemos hablar sobre falta de esfuerzo hoy. El primer gol es un contraataque y la pelota perdida. Nuestro único jugador que estaba delante del área no reaccionó demasiado bien y entonces es muy difícil defender un contragolpe. Pero ahora es duro para mi hablar de esto”.