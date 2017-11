Tottenham vs Crystal Palace en vivo y en directo online en Premier League 2017

Google Plus

¡Muy buenas a todos y todas! Ya estamos aquí de nuevo, en Wembley, para vivir el esperado derby de Londres de esta semana: Tottenham vs Crystal Palace en vivo. Se espera un buen partido. Y todo aquí, en VAVEL.com.

El árbitro del partido será Kevin Friend.

El encuentro se disputará en el Wembley Stadium, la casa del Tottenham para esta temporada que cuenta con una capacidad para más de 90000 espectadores.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron, el Tottenham venció por 0-1 en Selhurst Park con un golazo de Christian Eriksen de larga distancia.

Lo cierto es que las cosas han mejorado, pero todavía queda mucho por hacer. Muchísimo. No obstante, existen futbolistas para asumir el reto. Ruben Loftus-Cheek se está destapando como una de las revelaciones de la temporada, y la vuelta de Wilfried Zaha parece haber activado de una vez el fútbol ofensivo del equipo. Ellos son la amenaza para Lloris mañana.

El Crystal Palace es colista. Y no uno cualquiera. Era el peor colista de la historia de la Premier hasta hace tres fechas. Los "eagles" vencieron por la mínima al Chelsea, y lograron sus primeros goles y sus primeros tres puntos después de mucho. De Boer se marchó y llegó Roy Hodgson. Experiencia para salir del pozo.

Quizá el Manchester City (líder) pinche mañana contra el Arsenal, así que la victoria ante el Palace se antoja vital. Para ello, el técnico argentino podrá contar con el mismo once que derrocó al actual campeón de europa el miércoles, salvo la baja de Alderweireld. Es muy probable que entren jugadores como Rose, Dembélé o Son, por lo que está por ver qué once sacan mañana los londinenses. Aunque, realmente, no importa cuál. Será muy competitivo.

Cómo viene el Tottenham. Probablemente, el equipo que más portadas y artículos ha acumulado esta semana después de vencer y golear al Real Madrid en Champions. Los "spurs" están en estado de gracia y no parece que vayan a bajar el acelerador. Eso sí, en Premier sí que deben de apretar, porque la derrota la jornada anterior ante el Manchester United dejó al equipo a ocho puntos de la cabeza de la tabla. Y ese no es el plan que Poche tiene para sus chicos.