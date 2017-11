Benítez culpa a los árbitros tras su derrota frente al Bournemouth

Rafa Benítez | Foto: nufc.co.uk

El Newcastle cosechó su quinta derrota de la temporada, la primera en St James' Park, frente al Bournemouth. Tras un encuentro parejo y disputado, en el que el empate hubiera reflejado lo que si vio durante gran parte del partido, el gol de Steve Cook en el minuto 92, le dio los tres puntos al conjunto visitante, dejando helados a todos los aficionados Magpies.

Una vez finalizado el encuentro, Rafa Benítez se mostró muy enfadado con la actuación arbitral, pero supo contenerse dejando claro que no iba a hablar de las decisiones que tomaron los colegiados ya que no estaba de acuerdo con ellas: "Creo que hemos perdido y tendremos que analizarlo; eso es todo". Minutos antes del gol de Cook, el Newcastle se había adelantado en el marcador gracias a un gol de Gayle, que el árbitro anuló por un fuera de juego inexistente. Por este motivo, Benítez les echó una parte de la culpa a los árbitros por la derrota que sufrieron.

Más allá de los errores arbitrales, el ex entrenador del Real Madrid hizo autocrítica, reconociendo que no habían tenido su día: "En el fútbol tienes que jugar bien, crear oportunidades, aprovecharlas, y no cometer ningún error. Nosotros hoy no hemos hechos eso. No hicimos lo que teníamos que hacer en numerosas ocasiones, y al final terminamos pagándolo". Benítez aseguraba estar feliz antes y decepcionado después del partido, a pesar de que "todavía es muy temprano, pero tenemos que seguir trabajando de la misma manera que antes".

Newcastle vs Bournemouth | Foto: skysports.com

Esta derrota supone la segunda consecutiva de la temporada, poniendo en duda la preparación del equipo en pretemporada, pero el técnico de las Urracas aseguró que saldrán de esta mala dinámica. A las malas noticias se le une la lesión del capitán Jamaal Lascelles, que tuvo que abandonar el estadio en muletas. Ante esta situación tan negativa que vive el conjunto de Newcastle, Benítez se mostró muy seguro de sus ideas: "Desde el 1 de septiembre estaba preocupado, y lo que hice fue trabajar más duro. Así que eso es lo que seguiré haciendo ahora".

El entrenador español lanzó un mensaje indirecto a sus jugadores y cuerpo técnico, apelando a la unión y al trabajo duro: "Estamos donde estamos, y tenemos que afrontar una nueva prueba. Seguiremos trabajando como hasta ahora, y nos mantendremos juntos y compactos para no tener problemas en partidos como el de hoy". La falta de gol (10 goles en 11 partidos) está siendo uno de los quebraderos de cabeza del conjunto inglés, pero Benítez asegura que deben hacer borrón y cuenta nueva porque "lo estábamos haciendo muy bien, así que tenemos que volver a nuestros principios".

Tras el parón de selecciones, las Urracas viajarán nada más y nada menos que a Old Trafford, en busca de recuperar su identidad y volver a la senda de la victoria, para así recuperar la confianza perdida en las dos últimas jornadas.