Hodgson: "No siempre uno consigue lo que se merece"

Rou Hodgson pensativo después del partido de hoy./ Foto: Página del Crystal Palace

El Crystal Palace ha vuelto a perder de nuevo, esta vez frente al Tottenham en Wembley. El equipo de Roy Hodgson fue dominado en la primera parte por el Tottenham, pero en la segunda parte a pesar de no tener el control del partido, dispuso de grandes ocasiones para poder logrado por lo menos el empate.

A pesar de ello, el Tottenham si logró aprovechar su ocasión para ganar el encuentro por 1-0 y hundir aún más en puesto de descenso al Crystal Palace. Sobre como ha sido el encuentro ha salido hace pocas horas a hablar el entrenador del Crystal Palace Roy Hodgson.

"He visto a mi equipo dar el máximo. Creamos oportunidades y tuvimos momentos en el juego en los que nos pusimos por encima del Tottenham, pero no obtuvimos nada. Necesitamos puntos y me hubiera conformado con jugar mucho peor y lograr un empate o incluso la victoria, y no escuchar a través de la gente, que el equipo merecía la victoria", afirmó el técnico de los Eagles.

"En el fútbol no obtienes siempre lo que te mereces. Zaha tuvo la oportunidad con una carrera fantástica y se fue bien del portero con un regate fantástico, y luego la de Sakho que fue posiblemente una ocasión incluso más clara. Hubo también otras ocasiones en las que creamos peligro, pero tanto Zaha como Townsend no lograron convertir ya que no están acostumbrados a ese tipo de situaciones que son más normales en un nueve puro", señaló.



"Sería bueno tener a un nueve que nos permita tener recursos diferentes, ya que sin Benteke no tenemos a ningún delantero que haga esa función. Ellos en cambio, tienen a Kane, Son y Llorente, y nosotros todo lo que tenemos si queremos cambiar algo es Bakary Sako", afirmó.

"Cuando el primer gol entró y estábamos abajo por 1-0, podría ser un momento en el que los jugadores podían haberse venido abajo y que el Tottenham hubiese logrado una goleada. En cambio, mis jugadores siguieron luchando hasta el final y estuvieron apunto de lograr algo positivo", añadió el ex entrenador del seleccionado inglés.

"Cuando regresemos mañana a los entrenamientos, habrá cosas que les diré a los jugadores para animarlos y hacer que se sientan un poco mejor consigo mismos, el problema es que cuando miremos la tabla veremos que estamos en cuatro puntos y que estamos cada vez más lejos de los equipos que están fuera de la zona de descenso y nuestra tarea se vuelve más difícil con cada derrota", afirmó Hodgson.

"Ahora con el parón de selecciones, tenemos un par de semanas y algunos jugadores, así que aún podemos trabajar mucho en nuestra forma y seguir y tratar de que los jugadores sigan creyendo que podemos conservar la categoría", concluyó.