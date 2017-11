Wenger sobre el Manchester City: “Si en casa tienen las decisiones a su favor, serán imparables”

Google Plus

Wenger en el Etihad Stadium | Fotografía: Arsenal

Nuevo partido ante un equipo de nivel y nueva derrota de un Arsenal que parece estar lejos de los teóricos rivales por el título. El equipo del Emirates Stadium volvió a estar un punto por debajo de un Manchester City al que, además, le favorecieron unas decisiones arbitrales que ensombrecieron el buen partido que se vio en el Eithad Stadium. Con una alineación de circunstancias en la que, además, había alguna que otra sorpresa como la suplencia de Alexandre Lacazette en un encuentro tan importante, Arsène Wenger explicó tras el choque por qué había puesto a Coquelin en el centro de la defensa de tres en lugar de Mertesacker o Debuchy. Además, aprovechó para mandar un recado a un colegiado que señaló un dudoso penalti a favor de los Citizens y validó un gol que podía estar en fuera de juego.

"Ya sufrimos dos goles en fuera de juego aquí el año pasado y este año otro más"

Convencido de que “será difícil parar al Manchester City esta temporada”, el técnico francés explicó su comentario de forma bastante clara: “Será difícil parar al Manchester City esta temporada por la forma en la que han comenzado, la forma en la que están y la calidad que tienen. Serán difíciles de parar, pero nunca se sabe. Si además de eso, en casa, tienen las decisiones a su favor, serán imparables”. Con esa contundencia, el entrenador Gunner mostró sus lamentaciones tras la derrota por 3-1 en Mánchester. Precisamente, ese último gol es el que, a su juicio, “mató el partido”. “No quiero quitarle al City la calidad que tiene, pero el gol en fuera de juego llegó en un momento en el que realmente estábamos en el partido con 2-1. Ya sufrimos dos goles en fuera de juego aquí el año pasado y este año otro más”, añadió.

En cuanto al partido, Wenger explica los tramos por los que pasó el equipo: “Creo que comenzamos bien los primeros diez minutos. Después, sufrimos porque jugamos muy atrás durante 25 minutos, aunque en los diez últimos de la primera parte volvimos al partido. En la segunda fue un partido igualado. Perseguimos el empate y ellos siempre son peligrosos al contraataque. Hicimos un gran esfuerzo y en el 2-1 tenía la sensación de que podíamos empatar. El 3-1 fue un resultado inmenso para ellos por un regalo inesperado, pero así fue. Seguimos adelante con cuatro jugadores muy ofensivos y en cada contraataque parecía que podían marcar”. Pudo ser clave una acción que tuvo Ramsey justo antes del final de la primera parte, cuando su disparo no logró traspasar al guardameta Citizen. Sin saber qué hubiera supuesto ese tanto, Wenger desvela que avisó a su vestuario de que iban a sufrir: “Sabíamos desde antes del partido que tendríamos algunos momentos en los que sufriríamos. Tratamos de ser sólidos atrás y en general sentí antes del partido que podíamos tener problemas con su ritmo, por los delanteros que tienen”.

Quien sabe si fue por eso o por el motivo que dio el técnico en la rueda de prensa, Coquelin apareció en el eje de la zaga en una decisión, cuanto menos, controvertida. El francés no es un habitual de los planes del entrenador en las últimas temporadas y ni mucho menos acostumbra a estar en esa zona del terreno de juego. Wenger, sin embargo, justificó este acto por la ausencia de Mertesacker y el poco ritmo de Debuchy: “Mertesacker llegó a entrenar el día antes enfermo. Debuchy acaba de regresar de estar fuera por mucho tiempo. No veo un gran problema por estar en el centro de la defensa. Es un centrocampista defensor y exactamente tiene que hacer lo mismo. No creo que haya sido ese el problema del partido”. Finalmente, catalogó de “buena actuación” el rendimiento de un Alexis Sánchez que jugaba ante un equipo que podía haber sido el suyo por los rumores que se barajaron el pasado verano.