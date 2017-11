Iwobi sobre la suplencia de Lacazette: “Si hubiera comenzado desde un lado hubiera sido diferente”

Iwobi durante el encuentro | Fotografía: Arsenal

Siendo, junto a Coquelin, la gran sorpresa del once inicial, Alex Iwobi disputó 78 minutos en la derrota por 3-1 del Arsenal frente al Manchester City. El nigeriano formó por detrás de Alexis Sánchez, delantero centro en el encuentro de la jornada 11, y junto a Mesut Özil. Dejaba en el banquillo Wenger al fichaje más caro de la historia del Arsenal en una cita señalada y la presión recaía sobre el joven canterano. Con una presencia similar a la del resto de atacantes Gunners, Iwobi se mostró algo más en una segunda parte mucho más pareja, eso sí, ya por debajo en el marcador. Participó en el gol de Lacazette cuando el francés ya estaba sobre el terreno de juego dejando un buen pase para un Aaron Ramsey que abrió a la izquierda para la llegada del delantero galo, y fue sustituido poco después. Tras el paso por vestuarios, analizó el choque.

"El árbitro no vio que estaba en fuera de juego. No hay nada que hacer, solo hay que mirar ya al siguiente partido"

Como no podía ser de otra manera, se le pidió valoración sobre la jugada polémica que resultó en el 3-1 definitivo cuando el Arsenal más buscaba el empate: “Estábamos arriba buscando el empate pero, desafortunadamente, el árbitro no vio que estaba en fuera de juego. No hay nada que hacer, solo hay que mirar ya al siguiente partido”. De esta forma, se mostró mucho más tranquilo que su entrenador, un Arsène Wenger que arremetió con fuerza sobre el colegiado del encuentro. Sobre el partido, Iwobi señala que “el Manchester City es un equipo muy bueno al que hay que darle crédito”, pero se niega a creer que el resultado sea justo: “Creo que el resultado no muestra lo bien que lo hicimos. Tal vez no estuvimos durante el partido como en los diez o quince primeros minutos, pero el Manchester City es un equipo muy bueno al que hay que darle crédito”.

Finalmente, dejó algo de polémica tras cuestionar la suplencia de Alexandre Lacazette a pesar de que fuera algo que le beneficiara: “Tuvimos un jugador más atacante al final, pero tal vez, si hubiera comenzado desde un lado hubiera sido diferente”. Así pues, el Arsenal se despega un poco más si cabe de los puestos altos de una clasificación que comanda con tranquilidad el Manchester City de Pep Guardiola.