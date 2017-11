Thomas Meunier desvela su no fichaje por el Chelsea

Celebración del belga tras marcar un tanto | Getty Images

Por si no fuesen suficientes los problemas entre Neymar y Edinson Cavani en el Paris Saint-Germain, también Thomas Meunier ha querido sumarse a la fiesta de los malos rollos. En una discreta entrevista al mencionado medio de comunicación inglés, el lateral diestro comentó la incertidumbre que vive en la capital francesa al no contar con los minutos esperados. Quizá a modo de reivindicación, quiso entrar en un tema delicado como fue su decisión de permanecer en la escuadra gala a pesar del notable interés del Chelsea en los últimos días del mercado de fichajes. Una estrategia, sin duda, un tanto extraña.

Lo primero a lo que quiso hacer referencia fue precisamente a su actual compañero en la posición, Dani Alves, quien está acaparando toda la atención de Unai Emery en el carril derecho. Ante esta situación, Thomas Meunier explicó: "Sinceramente esperaba que el equipo firmara otro lateral derecho, pero no alguien de la talla de Dani Alves. No sabía qué pensar en aquél momento. ¿Iba a permanecer en el banquillo prácticamente toda la temporada? Eso parece hasta el momento". Una dura crítica al entrenador o incluso a la propia directiva, pues el belga tan solo ha disputado seis partidos en tres meses.

Bendito problema el elegir entre Londres o París

Pero a pesar de lo aparentemente enfadado o triste que puede estar sintiéndose, el joven de 26 años fue rotundo en cuanto su actual situación y el tema central de todo el asunto: "No me arrepiento de haberme quedado aquí y no marchar a vestir la camiseta del Chelsea. No quería unirme a ellos, sino estar en París. Estoy feliz y mi único deseo es seguir jugando para el PSG", sentenció. Una decisión complicada, por supuesto, ya que en Londres podría sentirse aún más cómodo gracias a la presencia de Thibaut Courtois, Eden Hazard y Michy Batshuayi. En definitiva, ¿habrá acertado Thomas Meunier?