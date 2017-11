¿Ha conseguido el City que esta temporada la Premier sea cosa de uno?

Google Plus

Recién empieza noviembre, la Premier está tomando un claro color skyblue. Los de Pep, han igualado el mejor arranque en la historia de la competición (junto con el establecido por el propio City de Mancini en la temporada 2011/2012) y la pregunta del momento está clara. ¿La Premier va a ser cosa de uno? O por el contrario, ¿habrá dos, o hasta tres contendientes?

La temporada 2017/2018 de la Premier League comenzaba en agosto con seis candidatos destacados pero entre los que sobresalían los dos equipos de Manchester. Otra vez, la rivalidad Pep-Jose, hacía presagiar, a ojos de especialistas y aficionados, un duelo mano a mano entre dos de los clubes que más dinero han invertido en reforzar sus plantillas este verano. Mientras que, en la temporada 2016/2017, los conjuntos de Manchester no estuvieron a la altura de las predicciones y la liga voló a la zona blue de Londres, este año, el segundo de ambos en sus respectivos equipos, tenía que ser, sí o sí, una pelea encarnizada.

Analizando la temporada que están realizando hasta ahora cada uno de los candidatos al título, se pueden concluir cuáles son las opciones que tiene cada uno de pelear la Premier con el Manchester City.

En primer lugar, el Arsenal, sexto clasificado con 19 puntos, a 12 del liderato. Los de Wenger, no partían como claro favorito pero sus refuerzos veraniegos, no tener que disputar Champions y la, a priori, plantilla equilibrada que había confeccionado el alsaciano podían colocarlos como candidatos pero pronto se han caído. La irregularidad que caracteriza habitualmente al Arsenal no ha sido menos en este principio de temporada y esto, sumado a sus resultados en los campos del resto de rivales (sólo ha conseguido algo positivo en el Bridge), están lastrando a los gunners, que ya en noviembre observan como sus opciones de título se evaporan.

El Liverpool, quinto clasificado con la misma puntuación que el Arsenal también se ha visto pronto descolgado de la lucha. El verano, marcado por el revés con Van Dijk, el culebrón de Coutinho y no haber reforzado la defensa le colocaban como el candidato con menos opciones, y las predicciones se han cumplido. El conjunto del Merseyside ha acusado las carencias defensivas que le han hecho perder muchos puntos y recibir un par de resultados abultados (El 5-0 en el Etihad y el 4-1 en Wembley). Además, sus jugadores más determinantes no han tenido ningún tipo de continuidad y apenas han podido jugar juntos.

El Chelsea, el actual campeón, es cuarto clasificado con 22 puntos, nueve por debajo del City. Los de Conte realizaron un mercado extraño y aparentemente confeccionaron una plantilla sensiblemente más débil y corta que la temporada anterior. A este problema, había que sumarle que este año los blues sí disputarían competición europea. A pesar de todo, por ser el actual campeón, era considerado el tercero en discordia para poder revalidar título. El Chelsea, a pesar de su revés contra el Burnley en la primera jornada, enlazó una serie de resultados positivos y pronto volvió a colocarse arriba. Pero se lesionó Kanté y el conjunto blue sufrió. Son un equipo completamente distinto sin el francés y la poca profundidad de su plantilla hace ver que la temporada se puede hacer muy larga en Stamford Bridge y quizá no sea suficiente lo que hay para poder disputar el título.

El Tottenham, tras dos temporadas asentado en la zona noble con Pochettino pretendía dar un paso adelante. Sus refuerzos, aunque pocos y tardíos, proporcionan variantes. Los spurs siguen siendo un combinado muy sólido que, hasta el momento está compitiendo bien tanto en Premier como en Champions, destacando su partido ante el Real Madrid. Situados en tercera posición, con 23 puntos, están a ocho de la cabeza.

El United, que en verano fichó a Nemanja Matic y Romelu Lukaku como piezas clave, se postulaba como principal candidato junto a sus vecinos. Comenzaron la liga arrollando pero han sufrido tres resultados negativos consecutivos en sus últimas salidas y el juego que despliega el equipo de Mourinho ante los grandes deja muchas dudas sobre lo que será capaz de hacer.

Guardiola, recientemente declaró que nunca ha habido un campeón en el mes de enero y que por supuesto perderían algún partido. Su equipo está jugando a un nivel altísimo, lleva 15 victorias oficiales seguidas en todas las competiciones y no da síntomas de debilidad. Pero lo cierto es que parece impensable que pueda mantener este ritmo de juego y resultados durante toda la temporada.

El tramo navideño y el mes de enero cargan el calendario de partidos y suelen ser un buen indicativo para hacerse una idea de qué esperar hasta el final de temporada. En ese momento, una vez febrero comience y los clubes tengan menos compromisos que afrontar, es cuando se podrán hacer las primeras valoraciones.

Será cuando el City acuse el paso de la temporada, el momento en el que se pueda ver si esta Premier es sólo cosa de uno, de dos o incluso de tres, de sí tanto United como Tottenham, o quién sabe si el Chelsea, son capaces de animar un campeonato que, hasta la fecha, parece abocado a teñirse de azul celeste.