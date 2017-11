David Moyes: "Sunderland no fue una decisión correcta"

Google Plus

David Moyes tiene una nueva oportunidad en West Ham | Foto: West Ham

Si hay un entrenador que ha perdido mucho prestigio en los últimos años, comandando a equipos que naufragaron, ese es David Moyes. Luego de haber tenido una buena etapa en el Everton, llegó al Manchester United como recomendación de Sir Alex Ferguson para ser su reemplazo e inaugurar una nueva era, pero jamás supo cómo aprovechar al equipo con el que contaba.

Probó suerte en España, dirigiendo a la Real Sociedad, pero otra vez fue cesado, al igual que en Old Trafford. En julio de 2016 se hizo cargo del Sunderland y renunció casi un año después, con los black cats descendiendo al Championship. Con estos antecedentes tan inmediatos, David Moyes está lejos de ser una de las primeras opciones para cualquiera de los equipos de Premier League, sin embargo, en una jugada muy arriesgada, West Ham decidió contratarlo.

Luego de echar a Slaven Bilic por sus malos resultados, los hammers decidieron ir en busca de Moyes, a quien señalaron como "el hombre correcto para darle un giro a la situación". A su vez, el ex Everton declaró: "Sentí que el último trabajo (Sunderland) no fue una decisión correcta y no disfruté la experiencia. Así que estoy hambriento de estar seguro de hacer bien las cosas en esta oportunidad".

"No conozco a ningún entrenador que no haya pasado por períodos negativos, especialmente en la actualidad. Confío en que esto me dará mucha fuerza y la capacidad de entender qué se requiere", expresó Moyes sobre las dudas que recaen sobre su últimos resultados a cargo de un club.

West Ham se hunde en la 18ª posición, habiendo ganado solamente dos partidos en lo que va de la temporada. Luego de haber gastado £42 millones en fichajes, incluyendo el récord de £20 millones por Marko Arnautovic y los £16 millones por Javier Hernández, el presente del equipo de Londres no es para nada el anhelado.

El ahora equipo de David Moyes tendrá que enfrentar al Watford en la próxima jornada, luego recibir al Leicester City y visitar ni más ni menos que al Everton. En diciembre, llegará una seguidilla de lo mas complicada para West Ham, ya que disputará sus partidos frente al Manchester City, Chelsea y Arsenal.