El debate: ¿es esta la oportunidad de Inglaterra para ganar el Mundial?

Fotomontaje: Rocio Hellin (VAVEL)

Los nombres propios de Inglaterra ilusionan a toda la nación con poder levantar el trofeo en territorio ruso. Sin embargo, el seleccionado de los tres leones carga con ser una selección prometedora pero poco cumplidora, lo que hace dudar de sus posibilidades de cara a Rusia. ¿Podrá sacarse esa mochila y aprovechar la oportunidad de ganar un Mundial?

Inglaterra tiene lo que ha de tener para sorprender en Rusia (Adrián Lázaro)

Cincuenta y un años han pasado desde que la selección de fútbol de Inglaterra consiguió hacerse con su primera y única Copa del Mundo. Quién no recuerda aquella mítica instantánea en la que la reina Isabel II entregó el tan ansiado trofeo a Bobby Moore. Eran otros tiempos. Geoff Hurst y Bobby Charlton lideraban a una plantilla capaz de cualquier genialidad. Pero nada tiene que envidiar el actual conjunto británico, pues está más que preparado para dejar boquiabiertos a los cinco continentes.

“Dirección suprema” Gareth Southgate es el hombre que dirigirá a los veintitrés protagonistas en el frío país del este europeo. Uno de los mejores factores para encaminar a Inglaterra hacia el éxito. Pocos entrenadores están más capacitados que él para llevar el timón del barco. Tres años como comandante en la sub-21 le han servido para conocer como nadie la estructura interna de la selección, lo cual es un paso agigantado a la hora de entender a la perfección la evolución de los jugadores que él mismo supo que tenían proyección y que ahora ya brillan a su mando con la absoluta. Ochenta y dos por ciento de porcentaje de victorias en tres años corroboran que no se equivocó en sus elecciones. Y tampoco en este último, clasificando a su país y dejando unas magníficas sensaciones.

Aunque de nada sirve tener un buen jefe si los empleados a fin de cuentas no rinden. Pero es que esta Inglaterra funciona a las mil maravillas. Calidad en los jugadores no falta. Ni muchísimo menos. El míster tiene ante sí una sobresaliente columna vertebral sobre la cual asentar las bases. John Stones, Eric Dier, Dele Alli y Harry Kane. Los cerebros en cada una de las líneas del sistema 3-4-1-2 que tan buenos resultados ha dado, sobre todo en defensa a pesar de la aparente falta de miembros en dicha línea.

Southgate puede ser el hombre indicado para llevar a Inglaterra al éxito | Foto: Getty.

“Los leones están listos para rugir”. Precisamente esa es una de las claves. La solidez defensiva ha permitido que en los diez partidos de la fase de clasificación solo se encajasen tres goles. Una solvencia bárbara que conecta directamente con la labor en la sala de máquinas, la principal protagonista en el esquema. A Inglaterra ahora le gusta la posesión, sentirse cómoda con el balón, tocar, crear y divertir. Tareas fáciles si cuentas con varios de los mejores creadores de juego del continente. Y ello también ayuda a que la fase ofensiva tenga más oportunidades de encontrar huecos tras los pases entre líneas, sobre todo si puedes gozar del mencionado Harry Kane, Raheem Sterling e incluso Jamie Vardy. Auténtica pólvora.

Al igual que Inglaterra no ha de envidiar al pasado, sino tomarlo como referencia y espejo en el que reflejarse, tampoco tiene que hacerlo con los contrincantes presentes. Por supuesto que hay selecciones de máximo nivel como Alemania, Francia o Brasil que quieren ganar el Mundial, pero los británicos están un paso por delante: la dirección es magnífica, los jugadores rinden en total plenitud y las bases de la estructura están más que adquiridas para salir hacia adelante. Ya no solo a nivel de selección, sino también de clubes, pues los equipos de Premier League están dando todo un recital en Europa, lo cual tiene trascendencia directa. Está claro que ha llegado el momento de Inglaterra, así que prepárense para disfrutar de un Mundial que puede acabar bordando la segunda estrella en el pecho de los soldados que defienden el escudo de tres leones.

Inglaterra está lejos aún de ganar su segundo mundial (Victor Dieguez)

Los Three Lions no ganarán el Mundial de Rusia. Esta afirmación puede parecer dura y tajante viendo el equipo que puede llevar Gareth Southgate este verano, pero los resultados y el nivel mostrado no son demasiado esperanzadores. Ciertamente el hipotético combinado que llevará Inglaterra a Rusia tiene mucha calidad, pero en el terreno de juego todo este talento no sale a la luz. Esto se debe a que los Three Lions son como un rompecabezas que tiene unas buenas piezas, pero no se consigue hacer que encajen correctamente cuando las partes están juntas. Estrellas como Dele Alli, Harry Kane o Raheem Sterling no funcionan tan bien con la selección como cuando juegan para sus respectivos equipos, ya que cuando están en el mismo bando tienden a estorbarse entre ellos en vez de potenciar sus cualidades.

El juego que muestra un equipo es un factor importante, ya que jugar bien facilita la victoria. Facilita, que no la asegura. No jugar bien no implica fracasar, y sino que le pregunten al Chelsea que ganó la Champions en 2012. La selección inglesa ofrece actualmente muy poco, y aunque haya conseguido pasar con claridad la fase clasificatoria del Mundial de Rusia, los resultados no han sido los esperados. No hay más que ver que Inglaterra en su grupo era el mejor equipo en cuanto a jugadores y los resultados que cosechó ante selecciones teóricamente inferiores. Debido a su poca contundencia en este tipo de partidos, cuesta imaginarse a los Three Lions con su planteamiento tan pobre ganando a selecciones como Alemania, España o Brasil en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

Un grupo que se conoce mucho pero estuvo frente a pocas situaciones extremas | Foto: Getty.

Otro aspecto que prevé el fracaso inglés en Rusia es la poca variabilidad que tiene el combinado de Southgate para enfrentarse a los problemas. Saben jugar de la manera que han jugado siempre los ingleses y poco más. Un fútbol demasiado rudimentario comparado con el estilo de España o Alemania, las dos últimas campeonas del mundo. En cuanto el rival se encierra y no deja espacio a Inglaterra, los Three Lions sufren mucho. Además, ya se sabe que este tipo de encuentros suelen costar la eliminación en torneos del calibre que tiene la Copa del Mundo.

Actualmente ganar el Mundial de Rusia está muy caro para los ingleses, ya que van a necesitar mejorar la pobre imagen que han dado en algunos momentos de la fase clasificatoria y que el viento sople a su favor. La generación actual de futbolistas ingleses no parece dar mucho más de sí, por lo que los Three Lions aún tendrán que esperar para aumentar su palmarés en lo que a Copas del Mundo se refiere. Eso sí, la espera tiene pinta de ser breve después de la consecución del Mundial sub-17 que ganó Inglaterra el pasado mes de octubre.

El futuro del combinado inglés es brillante, ya que para los próximos mundiales podrán juntar todo el talento del equipo sub-17 con la más que previsible madurez futbolística de jugadores como Harry Kane o Dele Alli.