La maldición del Arsenal contra los equipos grandes

El Arsenal ve lejos jugar en Champions League. Foto: Premier League.

Este Arsenal de Wenger está sufriendo una metamorfosis como institución. Acostumbrado a estar entre los grandes y acaparar los elogios en Inglaterra y en el resto de Europa, los gunners llevan un par de temporadas que no encuentran el camino que le ha llevado a la gloria en las últimas décadas. Atrás queda ese Arsenal de los invictos y ahora necesita una reconstrucción para volver a empezar de nuevo.

Este Arsenal no le ha ganado ni al City, ni Liverpool, ni Chelsea en esta temporada Esta temporada está siendo igual de irregular que la anterior. No convence a los aficionados y a los expertos del fútbol, y sobretodo, no da la talla en los momentos importantes. Inmerso en la sexta posición, fuera de puestos europeos y prácticamente fuera de la lucha por el título (está a 12 puntos del líder City), tiene mucho margen de mejora para, al menos, entrar en Champions League, competición que este año no lo está jugando después de 21 temporadas sin abandonarla.

Y es que uno de los grandes problemas de este Arsenal es que no da la talla cuando juega con equipos que tienen los mismos objetivos que ellos. Teniendo ya problemas para ganarle a equipos de menos calidad, con los grandes no consigue los tres puntos que hay en juego. En la última jornada de liga disputada, no pudo ser capaz de intimidar al Manchester City en el Etihad. A pesar no hacer un mal partido, los de Wenger estuvieron muy por debajo de los de Guardiola, ni siquiera pudo aguantar el marcador inicial por mucho tiempo.

Wenger, cabizbajo tras un gol en contra de su equipo. Foto: Getty Images.

Y no sólo ante el City, contra el Liverpool fue vapuleado en Anfield. Los de Klopp le endosaron un 4-0. Un equipo que tampoco está al 100% en este curso, les pintó la cara desde el minuto cero del partido. El único gran logro que ha hecho es sacar un empate en Stamford Bridge contra un Chelsea también en horas bajas que se quedó con un jugador menos en los últimos minutos y que el equipo visitante no pudo aprovecharlo.

A la hora de vencer también ha tenido que sudar mucho con equipos de la zona medio-baja. Equipos como el Leicester, Swansea o incluso el Norwich de la Championship en la Carabao Cup amenazaron con sacar algún punto en el Emirates Stadium bajo la atenta mirada de unos aficionados gunners que cada temporada va perdiendo cada vez más la paciencia.

Sin duda, la falta de ideas nuevas es el principal motivo que le hace ser de este Arsenal un equipo con muchas carencias. La plantilla es buena pero no para hacer grandes cosas. Alexis Sánchez no tiene tan fina la puntería como temporadas anteriores, Giroud sigue con mucha calidad pero no está siendo tan determinante como antes, las bajas en defensa están siendo un lastre para el equipo, y la inclusión a la plantilla de jugadores jóvenes sin experiencia como Iwobi, Holding o Akpom son los motivos de que a este Arsenal no le gana a ningún grande.

Cierto es que ha ganado todos los partidos en el Emirates Stadium, terreno inexpugnable para los equipos visitantes, y eso les da un plus de confianza que puede ser útil para su próximo partido de Premier League, que se enfrenta a nada más y nada menos que contra el Tottenham. Aunque queden muchos puntos por disputarse, ese partido puede ser importante de cara a las aspiraciones de este Arsenal.