El Everton ve luz al final del túnel

El Everton celebrando la remontado./ Foto: Página Premier League

El Everton es uno de esos equipos que más ha fichado durante el mercado de verano realizando alrededor de 10 fichajes, para de esta forma crear un equipo competitivo que le permitiese luchar incluso por puestos de Champions League. A pesar de tantos fichajes, parece que lo que le falta a este Everton en muchos partidos es gol. El Everton que este verano se desprendió de su estrella durante varías temporadas, como es el belga Romelu Lukaku, el cual ha sido uno de los fichajes top de la Premier League y del mercado de fichajes en general después de llegar al Manchester United por un cifra cercana de los 85 millones de euros. En su lugar llegaron jugadores como Wayne Rooney que volvía a su casa después de su gran estancia en el United, el joven canterano del Barcelona Sandro Ramírez, el holandés Klaassen y el fichaje más caro del Everton en este mercado, el islandés Gylfi Sigurdsson. Estos son muchos de los jugadores que aún no han dado el rendimiento que se esperaba en Goodison Park y con los que se espera que cuando recuperen su mejor nivel, hagan que el Everton comience a tener mayor continuidad a la hora de lograr las victorias.

Después de realizar el análisis sobre el mercado, toca hablar del inicio de temporada del Everton. El equipo dirigido hasta hace poco por Ronald Koeman, comenzó la temporada con una victoria por 1-0 en Goodison Park frente al Stoke City con gol de Wayne Rooney, un inicio soñado por todos los aficionados del Everton. Además en su primer partido de la temporada en Europa League, vencieron con claridad al Hajduk Split por 2-0 y por último lograr un empate en el Etihad Stadium, el cual ha sido el único pinchazo del Manchester City en toda la temporada. A partir de ahí, encadenó 4 derrotas consecutivas (3 en Premier League y una en Europa League), racha que se rompió en la Carabao Cup venciendo al Sunderland y días más tarde al Bournemouth en la Premier. Cuando parecía que el Everton volvía a la senda de la victoria, volvió a pinchar en Europa League contra el Apollon y con este vinieron 7 pinchazos más ( 6 derrotas y un empate), algo que le ha costado el puesto a Koeman como entrenador del Everton.

Con el fin de la etapa de Koeman, el que ha llegado hasta el momento a ocupar su lugar es el antiguo defensa del Everton David Unsworth. El ex futbolista inglés, dirigió el encuentro frente al Watford en el que el equipo de Liverpool comenzó perdiendo por 0-2 , pero logró remontar después de unos últimos veinte minutos sensacionales en los que anotaron 3 goles. Después de no haber realizado un gran partido, el Everton obtuvo una victoria importantísima, la cual la aleja de los puestos de descenso y que le dará confianza para los próximos partidos en los que se espera que el equipo vuelva a encadenar una serie de victorias y vaya recuperando a jugadores importantes que no han podido jugar en estas derrotas y demostrar de esta forma que todo esto ha sido una crisis pasajera.