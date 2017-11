Luke Shaw rechaza al Fenerbahçe

Google Plus

Que José Mourinho no cuenta con Luke Shaw es algo patente a lo que tan solo hay que acudir a los números para percatarse de ello, ya que el lateral inglés todavía no ha disputado ningún encuentro de Premier League esta campaña a pesar se haber dejado atrás las lesiones, limitándose sus apariciones a algunos partidos de Copa y de Premier League 2 con el segundo equipo. Pero el talento está, eso todo el mundo lo tiene claro, lo demostró en Southampton y por lo tanto no han tardado a salirle novias de cara al mercado invernal.

El Fenerbahçe turco ha sido el club que más ha estado sonando en Mánchester estas últimas semanas, y no solo por el interés mostrado en el belga Maroune Fellaini, que podría marcharse a tierras turcas libre en verano, también por el propio Shaw que podría seguir manteniendo un salario bastante alto y de paso dejar un buen pellizco en las arcas mancunianas. A pesar de ello, el inglés ha dicho que no quiere ahora un traspaso a Turquía y que prefiere esperar a otras ofertas en la Premier League de otros clubes que podrían tener interés en contratarle.

No le será difícil quedarse en Inglaterra si así lo desea puesto que hoy en día los jugadores británicos están muy codiciados en las islas por la amenaza que supone el Brexit en este país. El presupuesto de los Red Devils tuvo que ser aumentado un 13% esta temporada hasta los £263M, además, teniendo en el punto de mira fichajes que no serían precisamente baratos como los de Antoine Griezmann o Danny Rose, la prioridad del conjunto de José Mourinho sería dar salida a jugadores como Luke Shaw aunque fuese en forma de cesión para ahorrar en este apartado de cara a lo que se viene en los próximos mercados de fichajes.