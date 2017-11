Eric Dier defiende a capa y espada a Gareth Southgate

Eric Dier ante los medios | Reuters

Nunca es fácil defender a tu jefe cuando ha sido criticado muy duramente por las acciones que ha emprendido, pero Eric Dier demostró durante la rueda de prensa previa al partido amistoso entre Inglaterra y Alemania de este viernes, que el seleccionador Gareth Southgate ha elegido el mejor camino posible en cuanto a la lista de convocados se refiere. Dejar fuera a Daniel Sturridge, Alex Oxlade-Chamberlain, Jermain Defoe, Chris Smalling y Jack Wilshere no es tarea fácil, por lo que el centrocampista de los Spurs se ha postulado como el principal protector del técnico.

"Es lo que todos los entrenadores quieren hacer y en la mayoría de las ocasiones no pueden. Creo que es esencial. Un jugador no puede pensar siempre que va a acudir a la Selección por haber hecho x años anteriores. Tienes que ser constante, estar alerta para recibir la llamada, de lo contrario puedes volverte complaciente y no creo que sea algo bueno" explicó Dier ante los micrófonos oficiales de su país. Y razón no le falta, pues la clave del éxito en cualquier escuadra es la renovación eficaz de los soldados para alcanzar el más alto nivel, y esa ha sido la intención de Southgate.

Los británicos, ante dos pruebas de fuego

De cara a la actuación en el Mundial, de la cual se espera mucho de esta Inglaterra, el director de la sala de máquinas en el Tottenham comentó: "Tenemos que ir con todo y no quedarnos a medio gas, pero aún nos queda muchísimo por trabajar para conseguirlo. De momento debemos seguir preparándonos ante las selecciones más complicadas del mundo si queremos estar a la altura en el próximo verano. Por ello, enfrentarnos a Alemania y Brasil será fundamental como dice el míster, pues desafiarnos a nosotros mismos es la mejor opción. Hemos de mantener una mentalidad muy fuerte".