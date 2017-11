Southgate: “Son un grupo muy joven, pero están haciendo muy bien las cosas”

Southgate y Abraham hablan durante el partido | Fotografía: The FA

Empate a cero en el que puede ser uno de los grandes partidos que deja este parón por selecciones. Inglaterra recibía en Wembley a la selección alemana, un combinado que se alzó con la Copa Confederaciones del pasado verano y que, de la mano de Joachim Low, está dejando grandes éxitos para el cuadro bávaro en los últimos años. Siendo los vigentes campeones del mundo tras alzarse con la corona en Brasil 2014, tanto los alemanes como los ingleses lucharán por un nuevo título mundialista el próximo año en Rusia tras sellar con cierta holgura su clasificación a esa importante cita. Así, con todos los deberes hechos, ambos se citaban en un marco incomparable al que, sin embargo, no le acompañaron unas escuadras en las que se notaron las innumerables ausencias por parte de ambos lados. Con bastantes cambios en los onces iniciales y a lo largo de los noventa minutos, no resulta extraño ese marcador final de 0-0.

"Creo que al jugar contra los mejores equipos hemos ido mejorando tácticamente"

Superiores en momentos determinados del encuentro, los Three Lions sacaron pecho ante una selección que se presume más hecha tanto por lo conseguido en los últimos años como por la escuadra presentada. Así pues, Gareth Southgate solo podía estar contento tras un choque en el que hizo debutar a varios jugadores: “Creo que al jugar contra los mejores equipos hemos ido mejorando tácticamente. En clasificación puedes tener muchas preguntas, pero no hay tiempo de responderlas. No me gustaba ese 4-2-3-1, porque con el balón no éramos buenos. Contra Alemania hemos sido buenos tácticamente con y sin balón. Esa es la naturaleza de nuestros partidos y tengo la sensación de que los jugadores están abordando los conceptos muy bien”. El técnico explicó así su cambio a defensa de tres centrales con dos carrileros largos en el encuentro del pasado viernes.

En cuanto al grupo de jugadores con el que cuenta, destaca que “son un conjunto brillante” al que le pide que piensen antes de realizar cualquier acción en el terreno de juego: “Les pido que no solo jueguen, sino que piensen lo que están haciendo todo el tiempo, dónde necesitan presionar y cómo lo tienen que hacer. Que no vayan a ciegas, persiguiendo por todo el campo y jugando con corazón. Tienen que estar siempre activos porque si presionas mal te separan, como ha sucedido un par de veces”. Está convencido, además, que es clave que se sigan desarrollando con sus respectivos clubes: “Están respondiendo a los cambios y también están experimentando con sus equipos. Son un grupo muy joven, pero están haciendo muy bien las cosas”. Ahora, los ingleses tendrán una nueva prueba de fuego frente a Brasil, otra de las aspirantes a ese trono en Rusia el próximo 2018.