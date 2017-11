Loftus-Cheek y sus opciones de ir al Mundial: "Hay una oportunidad pero tengo que seguir mejorando"

Loftus-Cheek durante el partido. | Imagen: www.thefa.com

Uno de los debutantes con los Three Lions en el choque ante Alemania fue Ruben Loftu-Cheek. Esta actuación del jugador del Crystal Palace puede servirle para entrar en la lista definitiva de la selección inglesa de cara al Mundial de Rusia en 2018.

El centrocampista fue titular ante la Campeona del Mundo en Wembley, aunque sabe que no significa nada respecto a lo que pueda pasar en la Copa del Mundo: “Queda mucha temporada todavía y quiero seguir mejorando hasta el final de la campaña. Creo que hay una oportunidad, pero tengo que seguir aprendiendo, seguir siendo mejor y, con suerte, puedo ser considerado para el viaje”.

El partido ante Alemania terminó con empate a cero, resultado que no terminó de convencer al futbolista de los Three Lions: “Podría haber sido mejor si hubiéramos ganado. Pero estoy feliz de verdad, fue un choque duro contra una buena Alemania y fue un partido muy táctico. Ciertamente, aprendí mucho en este partido, así que ha sido una buena noche. Gareth –Southgate- me dijo que hice lo que mejor sé hacer, como hago normalmente. Estuve con él casi tres años en la sub-21, así que no había muchas cosas nuevas cuando vine”.

Otro de los protagonistas de la noche fue Eric Dier, que fue titular y además capitán del conjunto inglés en el importante encuentro, por las ausencias de hombres como Henderson o Kane: “Creo que lo hicimos bien contra una máquina bien engrasada como Alemania”, anunció el centrocampista del Tottenham.

“Ellos van a tener periodos en el partido donde controlen la posesión, pero no creo que nos hicieran daño con muchas ocasiones de gol. Nosotros también tuvimos periodos en los que controlamos el choque. Rompimos bien en el contraataque y creo que pudimos haber marcado”, resumió Dier. El próximo encuentro de los Three Lions será de nuevo en casa, pero ante Brasil: “Necesitamos seguir construyendo y no solo contra Brasil, también en el futuro. Tenemos que seguir trabajando duro y seguir buscando mejorar”.