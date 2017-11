Chris Smalling: "Debemos conseguir que los aficionados se sientan orgullosos de nosotros"

Smalling dirigiendo a la zaga en Old Trafford | Getty Images

Durante la semana libre que ha otorgado José Mourinho a los jugadores que no tienen compromisos internacionales, Chris Smalling, que no ha sido convocado por Inglaterra tras no rendir al nivel esperado con el cuadro de Manchester, ha hablado para uno de los medios de comunicación más importantes del país para valorar la reciente derrota de los Red Devils ante el Chelsea de Antonio Conte y analizar los próximos choques que se avecinan en el calendario.

La clave está en recuperar el Teatro de los Sueños

"Es bastante frustrante y desafortunado tener que esperar quince días para tratar de volver a ganar un partido de Premier League", comenzó explicando el zaguero del Manchester United. "Debemos reagruparnos cuanto antes y asegurarnos que Old Trafford vuelva a ser un estadio temible de nuevo a base de buenas actuaciones. Se trata de que todos los aficionados que se sacrifican y vienen a vernos se sientan orgullosos de nosotros. Y el primer paso es la semana que viene ganar al Newcastle, aunque somos muy conscientes de que no será una tarea fácil porque vienen muy motivados y de hacer grandes partidos", argumentó.

El partido frente al Chelsea dejó bastantes cosas para pensar y recapacitar según Chris Smalling: "Fue un partido muy parejo entre dos equipos con grandes jugadores tanto en ataque como en defensa. Sabíamos que iba a ser un partido abierto en el que cualquiera de los dos podía hacerse con los tres puntos, pero lo que me decepciona no es haber perdido, sino que el equipo no reaccionase ante el plan de juego del rival y nos quedásemos prácticamente dormidos. Y es que tras una primera mitad en la que dominamos por completo, es decepcionante no haber tenido el suficiente impulso de lograr un gol y poner tierra de por medio. Debimos hacer más".