Alberto Moreno: "No me quiero ir del Liverpool"

Foto: liverpoolfc.com

Se esperaba que el español surgido en el Sevilla abandonara Anfield este mercado de pases ya que la temporada pasada fue suplente en el puesto que fue usado por el inglés James Milner. El español solamente ha sido titular en dos partidos en la temporada 16/17. Debido a que Moreno ya no era considerado por el entrenador Jurgen Klopp, los reds trajeron esta temporada a Andrew Robertson del Hull City. Esto hizo pensar que el ciclo del español en Liverpool había finalizado.

"Mi idea era quedarme, trabajar y ganar nuevamente mi lugar”, dijo el jugador para un medio de España. En la temporada 17/18, jugó nueve partidos, los 90’ minutos pero no ha convertido goles. En UEFA Champions League, fue titular los cuatro partidos también con cero goles. “Hablé con Jurgen Klopp, él me dijo que no podía prometerme nada, que trabajaría, y que iban a firmar un lateral derecho”, explicó el español.

"Ahí pensé que algo andaba mal. Hablé con mi gente y me dijeron que trabajara, que comenzará desde cero y luego lo veremos. Y aquí estamos", aclaró el lateral en su declaración con el medio español. En la selección española, solamente ha jugado un solo partido. Fue en un amistoso contra Bolivia en el estadio Sánchez-Pizjuán 2014. Jugó los 90’ minutos y la Roja ganó 1-0 con gol de Fernando Torres. Luego de ese encuentro, no volvió a ser convocado por la selección española, ya que su lugar estuvo bien cubierto por Jordi Alba.

Ahora por la fecha FIFA, el lateral proveniente del Sevilla fue convocado por Lopetegui para los partidos contra Costa Rica y Rusia. Hoy, la Roja ganó 5-0 ante los Ticos y se prepara para lo que será el Mundial el año que viene. Alberto Moreno reconoció que la inesperada convocatoria por parte del técnico español para los encuentros FIFA. En la Premier hay chances de que vuelva ser titular cuando se enfrente a Southampton en condición de local el próximo 18 de noviembre. Por otro lado, Lopetegui no lo descarta para ir a la cita mundialista. ¿Tendrá chances de ser seleccionado para ir al Mundial el año que viene?