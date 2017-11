Mignolet cree que el Liverpool puede alcanzar al City

Google Plus

Mignolet durante un partido con el Liverpool (liverpoolfc.com)

Pese a que el Manchester City adelante en solo 11 jornadas en 12 puntos al Liverpool, esta ventaja no es definitiva para Simon Mignolet. El portero belga afirmó esta semana que el City es un gran equipo, pero que todavía queda mucho camino para el final de la Premier League. Así, no descarta al equipo de Merseyside de la pugna por el título liguero.

"El City lo está haciendo realmente bien en estos momentos" declaró el guardameta. "Tienen toneladas de cualidad, pero la Premier League siempre es un largo viaje. Queda un largo camino aún (para final de temporada)" continuó. Así, contradice las palabras de su compatriota Thibaut Courtois, que declaró que el City luce imparable. En su primer enfrentamiento contra el equipo de Pep Guardiola esta temporada en Premier, perdieron 5-0 y Mignolet fue el portero titular.

Mignolet saliendo de puños ante Sterling durante el City - Liverpool de la temporada pasada (premierleague.com)

Simon Mignolet está convencido de que el periodo invernal, donde se apelotonan los partidos, será clave. "Tras la victoria ante el West Ham, hemos cerrado la brecha. En el concentrado periodo invernal todo puede pasar". Parece que el rendimiento del Liverpool no ha sido suficiente para pugnar por el título liguero para el guardameta, de momento: "depende de nosotros cumplir el desafío y eso es lo que vamos a tratar de hacer".

El portero siempre ha sido muy criticado en su estancia red, críticas que han vuelto en las últimas semanas tras su pobre actuación ante el Tottenham. En aquel partido, Mignolet se mostró inseguro en un encuentro clave que perdió el equipo de Klopp por 4-1. Tras ese juego, han vuelto a la senda del éxito, con dos victorias ante el Huddersfield (3-0) y West Ham United (1-4). Su siguiente partido es ante el Southampton, decimotercero.

En el último partido de liga, capitaneó a los reds debido a las ausencias de Jordan Henderson y James Milner. "Me sorprendí. Me dijeron que iba a ser el capitán solo una hora antes del encuentro". Fue una grata sorpresa para Mignolet, que se siente orgulloso de haber liderado a uno de los equipos más laureados de Inglaterra: "si lees la lista de capitanes del Liverpool, fue una gran experiencia de la que estoy orgulloso. Además soy el primer belga que capitanéa este equipo. Esto nos dio suerte para ganar el encuentro". Mignolet no tuvo minutos en el sorprendente empate a 3 de Bélgica ante México, pero quizás pise el terreno de juego ante Japón este 14 de noviembre.