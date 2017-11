Makélélé se marcha del Swansea para asumir las riendas del Kas Eupen

Google Plus

Makélélé se marcha del club luego de diez meses en el cargo | Foto: www.swanseacity.com

El ex seleccionador de Francia asumió el cargo de asistente de Paul Clement el 11 de enero de 2017, con lo que duró aproximadamente diez meses en el puesto en el que ayudó de gran manera para que el club mantuviera la posición en la primera división del fútbol inglés. El ahora DT, anunció que rechazó la oportunidad de entrar en la plantilla del equipo belga a finales de la temporada pasada con el fin de poder ayudar de manera íntegra al Swansea a permanecer en la Premier League. “Nunca se sabe si es el momento adecuado para dar un paso adelante en tu carrera", dijo. "Pero me han dado una buena oportunidad y un buen proyecto para gestionar en los próximos años”, comentó así para Sky Sports.

"Realmente disfruté de mi tiempo en Swansea, especialmente ayudando al club a asegurar su estatus de Premier League la temporada pasada", finalizó Makélélé. A partir de su llegada el equipo, junto con Clement, inició un despegue que logró superar los malos resultados y finalmente llegaron a la última jornada en decimoquinta posición, asegurando de esta forma la categoría en la primera división.



En este sentido, el que fue jugador del Real Madrid y Chelsea F.C, al finalizar su carrera inmediatamente mostró interés para comenzar su carrera como entrenador de fútbol, con lo cual formó parte del cuerpo técnico del PSG, primero con Carlo Ancelotti y posteriormente con Laurent Blanc, siendo esta su primera experiencia en los banquillos. Luego, en 2014 ficharía por el SC Bastia, donde dirigió durante 12 partidos para después ser despedido por los malos resultados. Dos años después se iría a trabajar con Leonardo Jardín en el As Mónaco, pero por desacuerdos con el míster se marcharía cinco meses después, para llegar de esta manera un año más tarde al Swansea City.



Se aproxima un nuevo reto para Claude Makélélé en el complicado fútbol belga. Dirigirá al Kas Eupen, que no atraviesa un buen momento a nivel de resultado ni de juego y ocupa la última posición en la tabla de clasificación, por lo que de seguir así se marcharían a la segunda división de su país. Una decisión bastante valiente que demostrará todo lo aprendido en estos años de la mano de grandes directores técnicos. No queda más que desearle la mayor suerte del mundo para el que fue un grandísimo jugador de fútbol.