Naby Keita: "Considero a Sadio Mané mi hermano mayor"

Naby Keita durante un encuentro con el RB Leipzig | Getty Images

Es casi imposible que Naby Keita pueda caerle mal a alguien. Después de firmar su traspaso a partir del próximo junio al Liverpool, el centrocampista aún del Red Bull Leipzig ha confesado su fantástica relación con Sadio Mané, con quien compartirá vestuario a partir de 2018: "Lo considero como mi hermano mayor", ha llegado a decir el joven guineano, que con tan solo 22 años apunta a ser uno de los mejores controladores de juego del mundo.

La franquicia Red Bull es más que un equipo

En Salzburgo pudieron jugar juntos por primera vez y allí comenzó una amistad envidiable: "Al principio no jugué tanto como quería y fue muy frustrante. Pero Sadio me hizo el periodo de adaptación más fácil. Me trataba como su hermano de sangre y me decía que mantuviese la calma, que mi oportunidad vendría. Y eso hice. Hacerle caso y aprovechar al máximo mi momento para demostrar al mundo mi valía. Tiene un mérito enorme. Me ayudó con todo: el idioma, a hacer amigos, entender el club y la ciudad. Y, por supuesto, tenía razón. Gracias a él todo fue mucho más fluido".

Austria fue sin duda una etapa fascinante para ambos, pero sobre todo para Keita, que ha mantenido su relación con el club trasladándose de sede a Alemania: "Sin duda Salzburgo me mejoró como jugador y aprendí mucho, tuve una educación muy táctica. Sadio fue importante para mí en aquellos momentos, es mi hermano mayor. Realmente le gusta aprender cosas nuevas, mejorar y empujarse a sí mismo. Somos de la misma manera. Él es un buen ejemplo para mí, quizá el mejor que pueda llegar a tener".

Y por supuesto el extremo del Liverpool ha contestado a tantos halagos, no podía ser de otra manera: "Es un jugador realmente especial y es como de la familia para mí. Me preguntó por el Liverpool y le dije que este es un club increíble, con jugadores talentosos, un gran manager y mucha ambición. La ciudad y la gente son realmente agradables y él se sentirá como en casa. Ha acertado con su decisión".