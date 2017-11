Análisis de la carrera para acceder a las competiciones europeas en la Premier League 2017/18

Google Plus

Sergio Agüero durante el partido ante Arsenal en el Etihad Stadium (Fotografía: Premier League)

Los dirigidos por Pep Guardiola se mantienen imparables en la penúltima campaña de la actual década, en la duodécima jornada se medirán ante Leicester City en el King Power Stadium. Manchester City apunta alto en todo los frentes en la temporada mundialista y hasta la fecha ha cumplido con todas las expectativas. Manchester United es su perseguidor más cercano con ocho puntos de diferencia, los diablos rojos visitarán al Newcastle. Tottenham Hotspur tampoco pasó desapercibido y mantiene intactas sus opciones para acceder directamente para la UEFA Champions League 2018/19. Chelsea marcha cuarto tras un arranque irregular y tendrá algunas deudas pendientes por resolver a mediano plazo.

Liverpool y Arsenal ambos tienen diecinueve puntos tras once jornadas disputadas, lucharán palmo a palmo por uno de las plazas directas a la próxima UEFA Europa League. Burnley, no quiere desperdiciar esta gran oportunidad y apuntará a todo o nada. Diez equipos en contención para ambas competiciones europeas de la próxima temporada, la EFL Carabao Cup y FA Cup abrirán más plazas dependiendo de algunas situaciones en particular.

Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester City, Manchester United, Liverpool Arsenal fueron algunos equipos que accedieron a competiciones europeas en la presente temporada. Inglaterra no gana un título en el viejo continente desde la temporada 2012/13 cuando Chelsea se consagró en la UEFA Europa League. Inglaterra concluyó un año de ensueño , clasificó directamente para la Copa del Mundo Rusia 2018 y conquistó tres juveniles al hilo.

Los creadores del fútbol mantienen una deuda pendiente en el plano internacional, ¿La Premier League podrá recuperar el prestigio en Europa? en este hermoso deporte todo es relativo y la élite del fútbol inglés continúa dando pasos agigantados hacia nuevos momentos épicos en la UEFA Champions League. Mientras tanto hay que difrutar al máximo de una de las mejores ligas del mundo y la duodécima jornada se reanudará tras la última ventana internacional.