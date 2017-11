Southgate: “Si eres entrenador y te preocupas, inhibes tus decisiones”

Google Plus

Gareth Southgate durante un partido con Inglaterra | Fotografía: The FA

Tras el interesante amistoso disputado ante Alemania el pasado viernes, Inglaterra vuelve a escena en otro partido que acaparará gran parte de los focos de este parón por selecciones. Brasil visita Wembley para medirse a los Three Lions y eso siempre es noticia.

Aunque el partido está algo venido a menos por las innumerables bajas en uno y otro combinado, lo cierto es que el cartel es de altura para los aficionados al fútbol. Los ingleses, que quién sabe si pueden dar la sorpresa en el Mundial de Rusia, se miden a una ya confirmada candidata al trono mundial.

La Canarinha es una de esas selecciones capaces de lo mejor y lo peor, pero lo que está claro es que, liderada por Neymar, parece recordar a esa que se alzó con el título hace ya varios años. Así pues, en un duelo de aspirantes a sustituir a Alemania en ese liderazgo mundial, Southgate ha comparecido en rueda de prensa para sacar pecho por las nuevas generaciones que están llegando al combinado inglés.

“Es fácil dejarse influir por la necesidad de tener a gente con experiencia”

Asumiendo que “es fácil dejarse influir por la necesidad de tener a gente con experiencia” en la selección absoluta, el entrenador inglés argumenta su apuesta por un grupo joven: “Puedes tener cien experiencias que sean iguales o diez experiencias diferentes que te convierten en alguien más completo. Estos jugadores jóvenes han tenido la experiencia de ganar torneos juveniles, de jugar partidos a alto nivel y desafíos para llegar a donde están en su carrera, así que han tenido que mostrar su capacidad. Nos encantaría tener un equipo lleno de jugadores que hayan ganado la UEFA Champions League, pero no es posible”. Claro y contundente, Southgate siguió su discurso dejando claro que quiere jugadores que “sean intrépidos, preparados para tener el balón y demostrar de lo que son capaces en el escenario más grande”.

De esta forma, cada vez aumenta más la duda de saber el combinado que representará a Inglaterra en el próximo Mundial de Rusia. Con más de media temporada aún por disputar, las subidas y bajadas de rendimiento, así como las lesiones que puedan sufrir algunos de los teóricos titulares de los Three Lions, argumentan esas incógnitas.

El que no tiene ninguna duda es el propio seleccionador, que ha mostrado saber a la perfección la presión que conlleva su cargo: “Creo que me dieron el trabajo porque sé cuál es el camino y puedo mostrárselo a todos, pero lo que no puedo controlar es cómo van a responder otras personas en momentos de presión. Si eres entrenador y te preocupas, inhibes tus decisiones”. De esta forma, Southgate finalizó la comparecencia de prensa previa al encuentro ante Brasil del martes, 14 de noviembre.