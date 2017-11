Coutinho: “Estoy jugando en una de las ligas más grandes del mundo”

Coutinho en un partido con el Liverpool | Fotografía: Liverpool

Uno de los grandes culebrones del verano que se ha extendido al próximo mercado invernal y que, quién sabe, si no se trasladará al próximo año, es el de Coutinho, el Liverpool y el FC Barcelona. El jugador, que parecía deseoso de abandonar el equipo inglés, tuvo que quedarse ante la negativa de un conjunto que no veía con buenos ojos ninguna oferta de los catalanes por el que fue uno de sus mejores jugadores la pasada campaña.

Con esto, parece que el mediapunta quedó resignado en el vestuario Red, algo que está aumentando aún más tras sus inacabables lesiones. Con apenas cinco partidos en Premier League de los once que se han disputado, lo cierto es que Klopp no puede estar contento con el rendimiento del brasileño. Para más inri, sí parece que estará disponible para Tite en el encuentro amistoso que disputa Brasil ante Inglaterra en Wembley.

“No quiero perderme ningún partido de Brasil. Me siento honrado de llevar esta camiseta siempre que puedo”

En una entrevista a Sky Sports en la previa de este interesante amistoso con tintes de gran cita mundialista, Coutinho dice sentirse “cien por cien en forma”. “Desafortunadamente, no pude jugar para el Liverpool en los últimos tres partidos por una lesión. Ahora me siento al cien por cien en forma, me he recuperado y estoy en buena forma para estar disponible en el partido ante Inglaterra”, sorprendió un jugador que puede herir un poco más el corazón de los Reds con las siguientes declaraciones: “No quiero perderme ningún partido de Brasil. Me siento honrado de llevar esta camiseta siempre que puedo”.

Con esto, parece que el brasileño no rehúye cualquier tema polémico que tenga que ver con su implicación en el fútbol. Sin estar disponible para el técnico alemán ahora, sorprendentemente, sí puede enfundarse la camiseta de la Canarinha para el amistoso internacional.

Sin embargo, hay una pequeña luz a la esperanza para los aficionados de Anfield, pues Coutinho dijo estar “feliz” por “jugar en una de las ligas más grandes del mundo”. “Estoy jugando en una de las ligas más grandes del mundo. Siempre estoy feliz, pero ahora es importante concentrarme en el equipo nacional. Por el momento, estoy feliz con mi vida. Todos los días trabajo más duro para mejorar y convertirme en el mejor futbolista de todos los tiempos”, añadió un jugador que habrá que ver con qué camiseta sigue intentando cumplir ese sueño.