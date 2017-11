La historia de Matej Delac: cero partidos en ocho años en el Chelsea

Google Plus

Delaç durante un entrenamiento con el Chelsea (chelseafc.com)

Quizás, bueno, seguramente no te suene el nombre de Matej Delaç... y no es de extrañar. Se trata de un portero croata, que un día fue uno de los jugadores europeos más prometedores. Hasta ahí todo correcto, lo curioso de este deportista es que pese a llevar ocho años en el Chelsea, nunca ha debutado con el primer equipo. Sí, Delac es jugador del Chelsea desde 2009. Tras ocho ocho años con los blues, cree que necesita cambiar de equipo tras no gozar de ninguna oportunidad en Stamford Bridge.

Un debut prometedor

La historia futbolística de Matej Delac comienza en Croacia, pese a haber nacido en Bosnia en 1992. Canterano del Inter Zapresiç, debutaría con apenas 16 años en febrero de 2009, convirtiéndose en el futbolista más jóven en jugar en la Prva HNL (primera división croata). Antes de su debut ya había sido seleccionado para la sub-15, sub-16 y sub-17 croatas.

Matej Delac durante un encuentro con la sub-21, en la esquina superior derecha (web federación croata)

En su primer partido, ante el NK Zagreb, fue elegido hombre del partido, además de pararle un penalti a Vugrineç en el minuto 85. La atajada confirmó la victoria, convirtiéndose en el héroe local. Durante el transcurso de la temporada se asentaría como el primer portero del equipo.

Su precocidad y seguridad bajo palos provocaron que los colosos europeos se fijasen en él. Sería el Chelsea quien se llevase el gato al agua. En septiembre de 2009 el club londinense, entonces entrenado por Carlo Ancelotti, anunciaría un precontrato con la jóven estrella. Debido al castigo impuesto al equipo de Abramovich por el polémico fichaje de Kakuta en 2009, el club declaró que el transpaso se haría efectivo en enero de 2011. Pagarían 3 millones por el croata.

Cesión tras cesión

Tres meses tras la sanción sin fichar al Chelsea, esta fue anulada. Así, Matej podría incorporarse antes al equipo inglés. En verano de 2010 llegaría a Inglaterra... para marcharse cedido al Vitesse en Holanda. Sería la primera de una oleada de cesiones. En el Vitesse no jugaría ningún partido, siendo relegado al banquillo durante toda la temporada.

Así, retornaría al Chelsea en verano de 2011, para volver a salir cedido. Esta vez a Checoslovaquia, al Dynamo České Budějovice. Solo jugaría un encuentro, ante el Viktoria Plzn, contra quienes perderían por 4-0. Otra vez se repitiría la misma historia, y así sucesivamente saldría en calidad de prestamo: Vitoria Guimaraes, Inter Zapresiç (su equipo de la infancia donde jugaría 13 partidos). En la 13/14 incluso sería cedido a dos equipos: el Vojvodina y el Sarajevo. Así hasta el día de hoy.

Matej durante un encuentro amistoso con el Chelsea (chelseafc.com)

En su retorno a Sarajevo parecería que encontraba la estabilidad. Duranta la 14/15, la de su vuelta al equipo bosnio, consiguió mantener a cero la portería en siete partidos, alzando el título de liga. Pero la mala suerte volvería a cruzarse en la carrera de Matej Delac, partiéndose el cruzado en octubre de 2015 y volviendo al ostracismo deportivo.

Quiere abandonar el Chelsea

Tras volver de la enésima cesión, esta vez del Mouscron belga donde jugó 28 partidos como titular, no ha vuelto a salir cedido. Ya cansado de cesiónes, ha pedido salir al Chelsea: "el Chelsea tenía un plan para mi carrera, pero no puedes planear algunas cosas". Como no parece entar en los planes de Conte, presumiblemente en 2018 abadonará el club siendo, tras la marcha de John Terry, el jugador con más tiempo en el club británico.