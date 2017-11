Internacionales de la Premier que no viajaran a Rusia

Google Plus

Son muchos los jugadores internacionales de la Premier League que no van a poder disputar el próximo Mundial de Rusia. Una de las grandes ausencias de la copa del mundo es la de la selección chilena. La vigente doble campeona de América no ha logrado clasificarse en un grupo muy complejo que ha mantenido a Sudamérica en vilo hasta la última jornada de clasificación.

De esta selección son muchas las estrellas que no disputaran un campeonato marcado en el calendario por todos. Alexis Sánchez es la ausencia más notable, el jugador del Arsenal fue una de las revelaciones del mundial de Sudáfrica ganado por España. La selección chilena hizo muy buen papel en el último mundial, donde perdió en la tanda de penaltis que daba el pase a los cuartos de final. Aquel agónico partido contra Brasil, los anfitriones, le sirvió a Claudio Bravo para reivindicar el motivo de su fichaje por el F.C Barcelona. El portero chileno, ahora en el Manchester City, es otra de las importantes ausencias.

Siguiendo en Sudamérica, encontramos al venezolano Salomón Rondón. El jugador de la vinotinto, que milita en el West Brom tampoco ha podido enviar a su selección a Rusia.

El Manchester United es uno de los clubes que tiene a varios jugadores internacionales que se quedaran en casa viendo el mundial. A las ausencias del armenio Mkhitaryan y del ecuatoriano Antonio Valencia, se le suma la del italiano Matteo Darmian. Sorprendentemente su selección ha sido incapaz de clasificarse. Hacía 58 años desde el mundial de Suecia que la azzurra no lograba la clasificación para un mundial.

Curiosamente los verdugos de los italianos han sido los suecos. Darmian está aprovechando muy bien las oportunidades que le da Mourinho, ahora solo le queda mirar por su club. Blind también será otro jugador del United que tendrá que ver el mundial desde su casa.

Muchas selecciones históricamente candidatas a alzarse con la copa del mundo han quedado fuera, como Italia y Holanda. La última convocatoria de la selección italiana ha sido representada por tres jugadores de la Premier, el ya nombrado Darmian, el delantero del Southampton Manolo Gabbiadini y el lateral del Chelsea Davide Zappacosta entrenado por el ex seleccionador Antonio Conte.

Por otro lado, la naranja mecánica, ya no tan mecánica, ha dejado sin mundial a jugadores como Virgil van Dijk, que es uno de los centrales más pretendidos en Europa. El jugador del Southampton ya se perdió la Eurocopa del 2016 debido a que Holanda también naufragó en la fase de grupos.

Los jugadores holandeses tienen mucha presencia en la Premier, encontramos varios jugadores importantes como Nathan Aké (Bournemouth), Davy Propper (Brighton), Fosu-Mensah (Crystal Palace) o el propio Daley Blind (Mancester United), pero sin duda la ausencia más notable es la de Georginio Wijnaldum. El centrocampista del Liverpool es uno de los jugadores más valorados por Klopp y sin duda el mundial se pierde un gran jugador. Es impactante ver como tantos jugadores, que son importantes en la Premier, han sido incapaces de llevar a Holanda al mundial.

Otro jugador estrella de la Premier League que no irá a Rusia es el argelino Riyad Mahrez. El atacante del Leicester fue una de las piezas clave de Ranieri en aquel Leicester campeón, además de ser valorado como uno de los mejores jugadores del año. El argelino tampoco estará en Rusia, en un caso similar al de Mkhitaryan, ya que ambos son estrella de sus clubes pero en cambio sus selecciones no son lo suficientemente potentes como para clasificarse para un mundial. Ambos pueden presumir de palmarés, Mahrez campeón de la Premier, Mkhitaryan campeón de la Europa League, pero de momento no podrán decir que han jugado un mundial.

A todos estos jugadores se les suman las ausencias de los irlandeses y escoces que son dos selecciones que aportan muchos jugadores a la Premier.

Irlanda cayó estrepitosamente en la vuelta de la repesca, en casa contra Dinamarca (1-5). Muchos jugadores de la Premier no viajaran a Rusia como: Shane Duffy (Brighton), Ciaran Clark (Newcastle), Stephen Ward (Burnley), Harry Arter (Bournemouth), Robbie Brady (Burnley), Jeff Hendrick (Burnley), Shane Long (Southampton) o James Mcclean (West Brom).

Por otro lado, Escocia no logró clasificarse ni conseguir plaza para la repesca. Del combinado escocés también son muchos los jugadores que militan en la Premier como por ejemplo: Andrew Robertson (Liverpool), Matt Phillips (West Brom), Ryan Fraser (Bournemouth) o Darren Fletcher (Stoke City).

La selección de Gales también es una notable ausencia debido a que su jugador estrella Gareth Bale no ha logrado cumplir su sueño de llevar a su selección al mundial. De este combinado también hay varios jugadores de la Premier como Sam Vokes (Burnley), Aaron Ramsey (Arsenal), Ashley Williams (Everton), Andy King (Leicester) Joe Allen (Stoke City) o Joe Ledley (Crystal Palace).

XI de internacionales de la premier que no irán a Rusia

Claudio Bravo; Zappacosta, Virgil van Dijk, Blind, Darmian; Mkhitaryan, Ramsey, Wijnaldum, Mahrez; Alexis Sanchez, Gabbiadini.