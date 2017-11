Kevin De Bruyne: "No somos invencibles"

Foto: mancity.com

Kevin De Bruyne explicó que el Manchester City no igualará la hazaña de Arsenal en el 2003/04 y se convertirá en el nuevo 'Invencibles'. El equipo de Guardiola tiene ocho puntos de ventaja en la parte superior de la tabla de la Premier League y está invicto después de 11 juegos, anotando 31 goles en el proceso. Sin embargo, De Bruyne no cree que el City vaya a la temporada invicto a diferencia del lado del Arsenal de hace 14 años, que ganó 26 juegos y atrapó a 12 en su camino hacia el título.

"No creo que eso sea posible porque creo que tienes tantos juegos y demasiados juegos importantes. El poder de la Premier League significa que cada equipo tiene mucho dinero y cada equipo tiene muchos jugadores de calidad, así que creo que un día u otro enfrentarás a un equipo que encontrará un sistema para vencerlo, o tendrá un mejor desempeño”, dijo el jugador aclarando este tema. Esta temporada, el club de Manchester ha incorporado a Mendy, Bernardo Silva, Danilo, Ederson Moraes y Kyle Walker, lo cual su inversión fue aproximadamente de 228 millones de libras.

El jugador belga también rechazó los dichos del técnico de Bélgica Roberto Martínez, quien dijo que De Bruyne podría llegar a ser tan bueno como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. “No me importa, realmente no me importa. La gente compara demasiados jugadores entre sí, tienes demasiados buenos jugadores en el mundo. Al final, solo ganaré premios individuales si gano algo con City”, aclaró De Bruyne. “Trato de jugar de la manera en que estoy jugando en este momento y obviamente la forma en que estamos jugando es muy positiva y para nosotros es agradable. Todos tienen el mismo espíritu. Queremos jugar el fútbol que jugamos", expresó el mediocampista.

En la temporada 2017/18 lleva tres goles en 20 partidos disputados. Este fin de semana, el Manchester City enfrentará al Leicester en el King Power Stadium. Hasta ahora, todo es un camino de rosas para el belga, su club va puntero y su país está en Rusia 2018.