Mourinho sobre Benítez: "Le respeto a él, a su talento y a su carrera"

Mourinho durante rueda de prensa (manutd.com)

Rafa Benítez es uno de tantos entrenadores con los que Mourinho ha cruzado agrias palabras. Ambos se enfretarán este sábado 18 en Old Trafford. Su rivalidad es una de las más míticas de la pasada, y presente, década y se remonta a un enfrentamiento en Champions League en 2005, cuando Jose entrenaba al Chelsea y Rafa al Liverpool. Pese a todos los video e imágenes de sus rifirrafes, el portugués afirmó recientemente que no tiene ningún problema personal con Benítez. Además de palabras sobre Benítez, el entrenador de los red devils habló sobre Lukaku, Ibra o el planteamiento de Benítez.

"No creo que la rivalidad fuera con Rafael, más bien era entre los clubes y no entre nosotros" declaró Mourinho a Sky Sports. "Somos dos entrenadores de la misma generación, llegamos a Inglaterra en la misma temporada y ambos tuvimos éxito en competiciones europeas" continuó. Benítez fue uno de los máximo rivales de Mourinho cuando entrenó al Liverpool desde 2004 a 2010.

El portugués, además de no increpar a su rival, le elogió: "No muchos (técnicos) han ganado la Liga de Campeones y la Europa League, y nosotros somos unos de los pocos que lo conseguimos". Mourinho ganó la Champions League con el Inter en la 09/10, tras finalizar la temporada Benítez le relevó en el cargo de entrenador. Más tarde, en 2013, el setubalense le supliría como entrenador del Chelsea. "Es normal que haya rivalidad en grandes partidos como en un Liverpool - Chelsea, pero le respeto, a su talento y carrera. Me gustaría creer que él siente lo mismo" añadió.

Mourinho aseguró que Ibra y Pogba están listos para jugar | Foto: Premier League.

Lukaku, tras marcarle a Japón, se alzó como el máximo goleador histórico de Bélgica. "Es fantástico que haya batido el record tan jóven. Romelu es muy jóven y creo que jugará 10 años más para Bélgica, así que imagino que el total de goles que marcará para ellos será fantástica" afirmó. Además habló de su otro delantero, Ibrahimovic, ya recuperado de su grave lesión de rodilla. "Ya está recuperado, pero todavía no puedes esperar que juegue 90 minutos o varios partidos seguidos" concretó.

Sobre tácticas, piensa que Lukaku e Ibra podrán jugar juntos: "son buenos jugadores, pueden jugar juntos. El problema es cuando un jugador bueno juega junto a uno malo". Por último, Jose sabe, o eso piensa, como planteará el partido Rafa. "Se como va a jugar el Newcastle, se como prepara a sus equipos Rafa. Será difícil pero debemos traer los puntos que necesitamos" declaró.