Previa Liverpool - Southampton: la venganza se sirve en Anfield

El mercado de fichajes de Liverpool y Southampton tuvo un nombre que marcó toda su actualidad: Virgil van Dijk. El no-fichaje del defensa holandés del Southampton estuvo cerca de firmar por el Liverpool si no es por la insistencia de los Saints por retener a uno de sus mejores jugadores. La tensión entre directivas de ambos equipos fue creciendo a lo largo de las negociaciones de un fichaje que al inicio parecía posible, ya que el Liverpool incumplió la normativa y habló con el jugador antes de negociar con el club sureño. Evidentemente, este movimiento no gustó nada a los Saints, que ya se cerraron en banda y no negociaron más por el central pese a la insistencia de los Reds.

La enemistad entre ambos equipos no queda solo ahí, ya que van Dijk iba a ser solo un capítulo más en una saga de jugadores que dejaban el St. Mary Stadium para poner rumbo a Anfield. Mané, Lallana o Mané son algunos ejemplos de ello. El Liverpool es uno de los principales culpables de la continua reestructuración que tiene que sufrir el Southampton continuamente, provocando que no tengan un proyecto marcado. Los Saints están cansados, y quieren devolverle a los Reds todos los problemas causados.

No solo el Liverpool ha causado problemas al Southampton. Los Saints suelen poner en problemas a los de Klopp. De hecho, la temporada pasada el equipo sureño consiguió eliminar a los Reds en las finales de la EFL Cup, actual Carabao Cup. Ambos equipos tienen razones para querer vengarse. Este encuentro va a ser el reencuentro entre dos equipos que con el tiempo se han convertido en enemigos. La venganza se sirve en Anfield.



Recuperando el buen juego

El Liverpool empezó la campaña como un rayo. Un inicio que ilusionó a todo aficionado Red. Pero llegó septiembre. A partir de este mes todo se empezó a torcer para el equipo de Klopp. El bache de resultados hizo peligrar la clasificación a la siguiente fase de la Champions League, y además, se descolgó de las primeras plazas de la clasificación. La derrota ante el Tottenham hizo tocar fondo al Liverpool, ya que a partir de esta todo fue a mejor.

El equipo ante el Huddersfield y el West Ham volvió a dejar buenas sensaciones gracias a las contundentes victorias que lograron en ambos encuentros. El partido ante el Southampton se presenta como una auténtica prueba para medir la reacción del Liverpool. Una victoria podría acabar de disipar todos los fantasmas que tienen los Reds. Además, esta podría ser una buena oportunidad de asaltar los puestos de Champions League.

Buen juego, poca contundencia

Desde que Pellegrini llegó al Southampton este verano, los Saints son un equipo que juega bien al fútbol. El nivel que está mostrando es bastante alto. Pese a ello, los resultados no están acompañando. La falta de gol está lastrando al equipo sureño, ya que son uno de los peores ataques de la liga debido a que sólo han conseguido anotar nueve tantos en 11 jornadas. Además, el equipo está tan solo a cuatro puntos por encima del descenso.

Una victoria ante un rival de la entidad del Liverpool podría ser un golpe sobre la mesa para el Southampton. Un cambio de dinámica provocado por un buen resultado en Anfield puede ser lo que necesita el Southampton para despertar del quiero y no puedo que está siendo este inicio de temporada para el conjunto sureño.

Antecedentes

El último partido entre Liverpool y Southampton fue el 7 de mayo de este mismo año. Era la jornada 36 de la anterior edición de la Premier League. Reds y Saints empataron a 0 en este encuentro, aunque el Liverpool pudo llevarse la victoria si no fuese por Forster, que paró un penalti.

El Southampton es un equipo que al equipo de Klopp le cuesta mucho plantar cara, ya que el Liverpool lleva cinco partidos seguidos sin conocer la victoria ante el conjunto sureño.

Jugadores destacados

Mohamed Salah: el egipcio se ha echado el equipo a la espalda cuando ha habido ausencias en ataque tan importantes como Coutinho o Mané. Su verticalidad y velocidad son una de las armas más efectivas del Liverpool. En la presente temporada lleva siete goles y dos asistencias en 11 jornadas, siendo así el jugador más decisivo del equipo.

Virgil van Dijk: la temporada pasada fue uno de los mejores defensas de la liga. Esta campaña parece que va a ir en la misma línea, ya que desde que ha vuelto a la dinámica del equipo, ha mostrado un buen nivel. Su contundencia en defensa y su buena salida de balón serán claves ante un equipo tan ofensivo como el Liverpool.

Arbitrará Mike Jones

El partido se disputará en Anfield, Liverpool. Este estadio es de los más míticos del fútbol inglés, ya que lleva en pie desde 1884. Tiene una capacidad de 45.362 espectadores.

El colegiado que llevará el encuentro será Mike Jones. Este inglés de 49 años arbitrará por primera vez al Liverpool esta temporada, mientras que al Southampton ya le pitó en la jornada inaugural de la Premier League ante el Swansea y en la derrota ante el Stoke City.

