Conte: “Es difícil saber quien se llevará el título”

Conte en rueda de prensa | Imagen: Chelsea FC

La temporada pasada el Chelsea dominó en la Premier League con puño de hierro. Los Blues se llevaron el título tras una temporada en la que Conte consiguió reconstruir un equipo que la temporada 2015/2016 no consiguió clasificarse para la competición europea. Pese a ello, la actual campaña, los londinenses están lejos de su mejor versión. Su inédita irregularidad ha provocado un inicio de campaña atípico. El Manchester City reina en la clasificación, pero el Chelsea no se rinde, y Conte en la rueda de prensa previa al encuentro ante el West Brom declaró que su equipo pelearía hasta el final, ya que él veía la pelea por el título más abierta de lo que parece. “Es difícil saber quien se llevará el título”, afirmaba Conte.

Respecto al encuentro ante el equipo que dirige Pulis, el técnico del Chelsea no se fía del mal momento de los Baggies. La temporada pasada ya les pusieron en problemas, y el italiano ya sabe lo que le espera. “Va a ser un partido muy complicado y vamos a tener que trabajar duro”, declaraba Conte. Tras el partido ante el West Brom en el que se juega el Chelsea seguir en la pelea por el título, los Blues se enfrentarán al Qarabag en Champions League. Pese a la menor entidad del equipo de Azerbaiyán, Conte sabe de la importancia del encuentro, ya que una victoria les dejaría prácticamente hecha su clasificación a la siguiente fase en la máxima competición europea. “Estamos listos para los siguientes partidos”, afirmaba el italiano.

Conte aprovechó la rueda de prensa para informar acerca del estado de los jugadores lesionados. Musonda y Batshuayi no estarán ante el West Brom por problemas en el tobillo y la rodilla respectivamente. Moses aún no está recuperado, pero Conte declaró que espera verle la semana que viene en el campo. Gary Cahill sí estará para el partido ante los Baggies. El jugador que no jugó en la última jornada, y no precisamente por estar lesionado, es David Luiz. El brasileño volverá a la convocatoria, intentando así alejar todos los rumores que han rodeado la relación entre el central y Conte.