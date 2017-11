Previa Manchester United - Newcastle: Old Trafford no se toca

Old Trafford. Foto: @manutd

Trece días sin Premier League son muchos días. Muchísimos. Demasiados. Pero se acabó la agónica espera, ya estaba bien. La competición doméstica en Inglaterra vuelve mañana por todo lo alto y arranca a las 13:30 con un partidazo en forma de derbi londinense, y viceversa, entre Arsenal y Tottenham. Este último está empatado a 23 puntos en la tabla clasificatoria con el Manchester United. Mismo puntaje, mismas victorias (7), empates (2) y también mismas derrotas (2). Los diablos rojos pueden ampliar la renta si ganan su partido y si, el Arsenal, que no está para tirar cohetes, evita que los de Pochetino sumen tres.

Precisamente será el cuadro dirigido por Jose Mourinho el que cierre la jornada de mañana sábado. Lo hará ante el Newcastle dirigido por Rafael Benítez. A la hora del té, 18:30, y en el Teatro de los Sueños. Allí, los diablos rojos no han perdido ni un solo partido en las tres competiciones disputadas hasta el momento durante la presente campaña. Allí, De Gea no ha recogido del fondo de las redes un solo balón en lo que llevamos de Premier League. Old Trafford no se toca.

El United quiere resarcirse

El Manchester United llega al choque ante el visitante Newcastle herido en su orgullo. Caer derrotados en Stamford Bridge contra el Chelsea en la pasada jornada fue algo que, si bien no una sorpresa porque podía ganar cualquier equipo, una decepción para los pupilos de José Mourinho, que vieron cómo sucumbir frente al cuadro de Antonio Conte les dejaba a 8 puntos del liderato. Y fríos, muy fríos. Porque los blues mostraron una superioridad aplastante que nadie esperaba frente a los red devils. Morata, con su gol, hizo el resto. Por ello y mucho más, el United saldrá mañana al terreno de juego con ánimo de revancha, con ellos mismos más con el Newcastle. Con ganas de resarcirse y de volver a recuperar las buenas sensaciones de noviembre para atrás. Lo necesitan.

Newcastle cayó por 0-1 ante Bournemouth en la jornada pasada | Foto: Premier League.

En cuanto al Newcastle, Rafa Benítez ya ha dejado claro a su equipo de que tendrán que hacerlo "casi todo bien" si quieren sacar algo positivo del inmaculado e intocable Old Trafford. Arriba al partido el conjunto del norte de Inglaterra después de perder sus dos últimos encuentros en liga por la mínima, ante el Burnley primero, contra el Bournemouth después. Eso sí, antes, cosecharon una racha de tres juegos sin perder empate ante el Liverpool en casa incluido. Con 14 puntos de 33 posibles y undécimos en la clasificación, las urracas no pueden todavía dejar de mirar de reojo a la zona de peligro, que en estos momentos se encuentra a 5 puntos. Una derrota en el día de mañana, podría colocarles cerca del abismo. Y, obviamente, no es eso lo que quieren. Pelearán.

Pogba e Ibrahimovic, aptos

Sin duda una de las grandes noticias para la parroquia del Manchester United y para el fútbol en general, es la posible vuelta de Paul Pogba y Zlatan Ibrahimovic, dos de las grandes estrellas del equipo. En el caso del francés, ya van unas cuantas fechas desde la última vez que se vistiera de corto. Fue el 12 de septiembre, ante el Basilea, cuando se lesionó. El delantero sueco, por su parte, lleva en el dique seco desde la temporada pasada tras una grave lesión en la rodilla que pudo llevarle lejos de Old Trafford. Mañana puede acabarse su calvario. También el de Marcos Rojo, apto asimismo para la batalla. Ahora, todo depende de lo que decida el míster. Hágase su voluntad.

De izquierda a derecha: Pogba, Ibrahimovic y Rojo. Foto: Manchester United

Posibles alineaciones