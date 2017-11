Tony Pulls: "El año pasado tuvimos un resultado peor que el de este año"

Foto: wba.co.uk

“El año pasado nos mantuvimos octavos más que en cualquier otra posición y terminamos décimos. Fue solo la tercera vez en la historia del club que este club terminó décimo en la Premier League y es la segunda vez desde 1967 que este club termina como el mejor club de Midlands”, dijo el técnico defendiendo su buena temporada que hizo su equipo el campeonato pasado.

En la actual, se ubican en 16° posición del torneo con solamente dos victorias conseguidas y cinco derrotas, cuatro de ellas en condición de visitante.

"Hemos sido desafortunados. Nacer Chadli, James Morrison y Oliver Burke son todos jugadores que pueden crear y anotar, y no los hemos tenido. Como cualquier otro equipo, si no tienes a tus mejores jugadores, especialmente en el extremo superior del campo de juego, vas a tener problemas”, expresó el DT acerca de las lesiones de sus jugadores. Actualmente, los Baggies tienen un bajo registro de goles. Ha hecho 9 goles y le han convertido 14 en doce fechas.

“Se dice que nuestro fútbol ha sido aburrido: los últimos dos juegos en casa en The Hawthorns han visto nueve goles marcados (2-3 vs Manchester City y 2-2 vs Watford). La gente me dice que somos esto, eso y lo otro. Miras la liga y puedes elegir a cuatro o cinco equipos que han anotado menos goles que nosotros. Uno de esos equipos es Bournemouth y todos me dicen qué buen fútbol juegan", aclaró el técnico sobre las críticas que recibe su equipo durante esta temporada.

"Si el club decide lo que deciden, tengo un gran respeto por todos en el club de fútbol, ​​desde los que apoyan al presidente, hasta el consejo. Es solo la vida, es lo que es. Si no obtienes resultados, entonces estás bajo presión", explicó Pulls sobre los rumores de ser despedido. Este sábado, su equipo enfrentara en The Hawthorns al Chelsea de Conte por la duodécima fecha de la Premier League.