Previa Watford - West Ham: con ansias de salir del pozo

David Moyes se hizo cargo del equipo el 7 de noviembre. Foto: West Ham.

El West Ham United visitará a uno de los equipos que ha sido una de las gratas sorpresas en toda la liga inglesa: el Watford. El conjunto de Marco Silva acumula un registro de cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas para sumar quince puntos de trece posibles situarlo en la novena posición. El único punto negativo hasta ahora es la eliminación en las primeras de cambio de la Carabao Cup frente al Bristol City.

Ya superada el extenuante parón de selecciones, volvemos a la carga con el torneo más entretenido y competido del mundo como lo es la liga inglesa. Ninguno de estos dos equipos atraviesa por un buen momento en la temporada, en la que el visitante viene caer derrotado por goleado ante su similar de Liverpool por cuatro goles a uno en su propio feudo. Por su parte, el Watford cayó a domicilio frente al Everton por 3-2, llegando así a su tercera derrota de manera consecutiva.

Despegar de una vez

Con un inicio bastante irregular para sus intereses, el conjunto de Londres necesita “pescar” una racha ganadora de varios partidos para poder salir por fin de zona de descenso. Solamente está a un punto de alcanzar al más cercano en la tabla que es el Bournemouth y a tres unidades de la décimo cuarto en la clasificación que está en mano en estos momentos del Stoke City, así que las posibilidades están claras para los de David Moyes, pero hay que empezar a ganar desde ya.

David Moyes tiene trabajo por delante. Foto: West Ham

Sin embargo, el panorama se complica un poco luego de haberse sabido de la lesión del delantero estrella del club Javier Chicharito Hernández después del partido amistoso contra el seleccionado de Bélgica. Se presume que estará de baja por dos semanas.

El "virus" FIFA también afecta a los más pequeños. En este sentido el ex entrenador del Manchester United informó que convocará a dos jugadores sub- 23 para sustituir al mexicano, sin embargo este rol no será tan sencillo ya que el ex jugador del Real Madrid es el máximo artillero de la plantilla con cuatro goles en 11 partidos, por lo que las anotaciones no es algo de lo que vayan sobrados los capitalinos. Vaya problemón tiene el ex DT de la Real Sociedad.

Salir de la mala racha

Luego de un comienzo bastante interesante, los dirigidos por el portugués Marco Silva se han encontrado en un bache a nivel de juegos y de resultados en el que les ha costado salir. Todo comenzó en Londres contra el Chelsea, donde cayeron derrotados por marcador de cuatro goles por dos, la semana siguiente perdieron de local frente al Stoke City y por último perdieron de visitante ante el Everton por tres goles a dos. Son nueve puntos que quedaron en el camino, nueve unidades que no volverán. Su última victoria fue en casa ante el decaído Arsenal en la octava jornada liguera.

El Watford necesita ganar para salir de la mala racha. Foto: Watford.

La situación en la se encuentran “las abejas” es bastante delicada. Si de casualidad vuelven a caer derrotados podrían bajar hasta la décimo cuarta posición que está en manos del mencionado Stoke con 12 pts. Esto es así ya que el Watford tiene la misma puntuación que el equipo que ocupa la octava plaza y también quien posee el décimo puesto, la única diferencia es la diferencia de goles que mantiene a los amarillos en ese lugar.

Luego de la jornada de este domingo donde enfrentarán al West Ham, deberán visitar al Newcastle, luego recibir al Manchester United y después ir a Londres de nuevo a jugar frente al Tottenham, con lo cual una agenda bastante apretada se le avecina para los “Golden Boys”. Ganar es imperativo este domingo.

Posibles Alineaciones

Probablemente el West Ham forme con 1-4-2-3-1 con la principal novedad de la ausencia de Chicharito que será suplida por el experimentado delantero Andy Carroll. Con esta alineación y sistema se espera mucho juego rápido para luego sobrecargar por las bandas para mandar un centro con ventaja al espigado delantero. También la llegada de segunda línea del mediapunta será fundamental para crear superioridad con los mediocentros rivales.

Por su parte, se espera que los locales formen con un 1-4-3-3 al uso, con jugadores de buen pie, siendo la pieza clave en el centro del campo Cleverley, el ex Manchester United está llamado a ser el director de orquesta del equipo para distribuir a sus delanteros.